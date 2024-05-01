違反美國反洗錢法 幣安創辦人趙長鵬判刑4個月

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬日前承認違反美國反洗錢法，今天遭判處4個月有期徒刑。

綜合法新社和路透社報導，檢方先前求處3年有期徒刑。美國華盛頓州西雅圖的聯邦地區法院法官瓊斯（Richard Jones）今天判處的刑期短很多，也少於聯邦指導方針建議的最長1年半。

趙長鵬一度被視為加密貨幣產業最有權勢的人物，如今成了繼加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）之後，第2位被判入獄的主要加密貨幣老闆，但刑期短得多。班克曼-佛里特因竊取客戶80億美元，3月被判刑25年，目前仍在上訴，而FTX現已破產。

儘管趙長鵬僅被判刑4個月，檢方仍稱許多年來針對幣安和趙長鵬的調查結果。47歲的趙長鵬之前定居於美國無法觸及的阿拉伯聯合大公國。

聯邦檢察官高曼（Tessa Gorman）在法院外告訴媒體：「這是別具意義的一天。監禁在本案中至關重要，我們滿意這個結果。」

瓊斯在宣判前指責趙長鵬更看重幣安的成長和盈利，而不是遵守美國法律。他說：「你本有資金、財務能力和人力來確保每項法規都務必遵從，如此看來，你錯失了這個機會。」

趙長鵬聽到判決結果後沒有明顯反應。他身穿海軍藍色西裝和領帶出庭，他的母親和其他幾名家人也現身。辯護律師曾請求緩刑。

檢方先前表示，幣安未能通報有關巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）、蓋達組織（al Qaeda）以及伊斯蘭國（IS）等美國所謂的恐怖組織超過10萬筆可疑交易，還說幣安也未通報與專門出售兒童性虐待資料網站有關的交易，且是勒索軟體收益的最大接收方之一。

趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職。幣安同意支付43.2億美元罰款，趙長鵬則付了5000萬美元罰金，加上給美國商品期貨交易委員會（CFTC）的5000萬美元。

趙長鵬在被判刑前告訴法官：「我很抱歉。」

他說：「我相信承擔責任的第一步是充分承認錯誤。在此，我未能實施適當的反洗錢計畫…我現在知道這個錯誤的嚴重性。」

趙長鵬很可能在西雅圖-塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）附近的拘留中心服刑。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130501