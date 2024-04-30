股市漲台幣貶 壽險業3月賺431億元創8個月新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北30日電）受惠美台股市3月走揚，保險業把握機會實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，挹注匯兌利益，壽險業3月稅前淨利達新台幣431億元，寫近8個月新高；產險業3月稅前淨利35億元，創近26個月新高。

金管會今天公布，因淨投資利益大幅成長，壽險業首季稅前賺960億元，年增1223億元；產險業在業務承保利益挹注下，首季稅前賺93億元，年增125億元，雙雙虧轉盈，合計整體保險業首季稅前淨利達1053億元，年增1348億元。

單看3月表現，受惠美台股市3月雙雙走揚，保險業伺機實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，挹注匯兌利益，壽險業3月稅前淨利達431億元，創近8個月新高，產險業3月稅前淨利35億元，創近26個月新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年首季新台幣兌美元貶值3.92%，在完全不避險之下，壽險業首季有高達5443億元兌換利益，但避險工具換匯成本高達1068億元，加上避險工具損失4189億元，及提存688億元外匯價格變動準備金後，累計今年首季壽險業匯損達502億元，相比2023年同期大減543億元。

淨值方面，受惠其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升，截至今年3月底止，壽險業淨值達2兆4800億元，創近27個月新高，年增3成；產險業則在業務承保利益上揚下，淨值達1374億元，創23個月新高，年增85.7%。（編輯：張若瑤）1130430