台光電首季賺逾半個股本 創史上最旺淡季

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（中央社記者江明晏台北30日電）受惠各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料3大成長引擎帶動下，台光電首季每股盈餘為5.76元，刷新同期新高，創史上最旺淡季表現，因應目前產能接近全產全銷，中山廠擬於2025年增加25%的產能。

環保暨高階基材大廠台光電公布首季財報，營收新台幣129億元，續創單季歷史新高；第1季營業毛利率29%，營業利益率19.7%，稅前淨利率20.3%，雖為傳統淡季，營運仍三率三升，稅後淨利19.8億元，每股盈餘為5.76元，創下同期新高表現。

台光電分析，主因為各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增所致。

展望今年，台光電指出，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落，除了國際晶片大廠以外，雲端廠商也紛紛設計導入，並推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升。

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台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市占率的表現，各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。

台光電表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料3大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，台光電除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外，董事會今天通過中山廠再增購設備，添加60萬張的月產能，計劃於2025年增加25%的產能，為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。（編輯：楊凱翔）1130430