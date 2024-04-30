林口長庚蟬聯最賺錢醫院 醫務收入中國附醫奪冠

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）健保署今天公布111年醫院財報，林口長庚醫院年賺新台幣93.93億元、連7年蟬聯最賺錢醫院，但若單看醫務收入則由中國附醫奪冠。義大醫院短短1年就從賺錢第5名變成虧錢第2名。

根據健保法規定，凡是領取健保費用達一定門檻的醫療院所都須公布財務報告，民國102年至106年門檻為新台幣4億元，107年起降至2億元。

衛生福利部中央健康保險署今天下午公布111年醫療院所財報，根據統計，111年領取健保費用2億元以上的院所共238家院，包括19家醫學中心、82家區域醫院、132家地區醫院、3家基層診所及2家醫事檢驗所。

整體財報結果顯示，111年5大最賺錢醫院中，前3名依然與110年相同，林口長庚醫院賺93.93億元最多，比110年的34.79億元增加明顯、高雄長庚醫院71.91億元居次，中國醫藥大學附設醫院的30.62億元。

另外，整體收入第4至10名醫院，依序則為基隆長庚26.59億元、桃園長庚22.34億元，再來才是作為公立醫院的成大醫院19.51億元、台大醫院19.03億元、台中榮總17.64億元、台北榮總17.1億元，然後才是高雄醫學大學附設醫院的14.73億元。

最虧錢醫院方面，土城醫院年虧損1.15億元居冠，110年最賺錢醫院第5名的義大醫院竟然虧損1.09億元，變成虧錢醫院第2名，其次為博田國際醫院虧損0.84億元、國仁醫院虧損0.47億元、門諾醫院壽豐分院虧損0.36億元。

健保署醫務管理組長劉林義表示，就醫務收支部分，近8成院所有結餘，包括醫學中心18家、區域醫院69家、地區醫院96家、基層診所3家、醫事檢驗所2家；近2成院所短絀，包括醫學中心1家，區域醫院13家、地區醫院36家，與110年相比短絀院所約有12家醫院有所改善。

單看醫務收入結果，中國附醫賺25.55億元奪冠，其次為高醫附醫為12.33億元、台中榮總10.65億元、新竹馬偕醫院9.03億元、雙和醫院8.14億元、陽明醫院7.25億元、奇美醫院6.85億元、台北馬偕6.52億元、高雄長庚6.27億元、嘉義基督教醫院6.09億元。

劉林義說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫療院所短絀狀況較明顯，幾乎超過3成、60家以上醫院出現虧損，政府透過健保總額調整、特別預算挹注，與醫療院所走過非常時期，成效在111年醫院財報可見，短絀家數降低至50家、醫學中心虧損家數從109年及110年的4家、6家，減少為1家。（編輯：陳政偉）1130430