半世紀高港候工室轉型 旅店「帕鉑候工所」營運

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（中央社記者林巧璉30日電）高雄港區土地再活化，有半世紀歷史的高港候工室閒置多年後，搖身一變成為設計旅店今天正式營運，由高雄在地設計旅店「帕鉑舍旅」承崗開發公司投資1.68億元，打造64間房。

高雄港區土地開發公司今天在「帕鉑候工所」舉行開幕感恩音樂會，高雄市政府祕書長郭添貴致詞感性表示，過去在文化局副局長任內接續駁二轉型，在土開公司也深知港區土地活化的重要和困難，此案有10多家公司投標，最後由承崗開發得標，如今候工室有了全新面貌令人感動。

承崗開發公司董事長蔡子元身兼「帕鉑舍旅」創辦人、設計師，她說，自己是是土生土長高雄囡仔，「帕鉑候工所」的「帕鉑」兩字有台語鼓掌諧音，這裡將為來自全世界旅人打造一個純粹且充滿掌聲鼓勵的安頓地方。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，此處為全台唯一臨港文創園區，每年舉辦超過160場展覽，近3年每年觀光人次均超過450萬人次。「帕鉑候工所」、棧貳庫「棧貳沐居」配合演唱會夜經濟，搶攻演唱會周邊經濟效益，提升亞灣港區觀光人次，帶動高雄觀光經濟產值。

「高港候工室」建於1968年，地點位於駁二特區、鄰近輕軌駁二蓬萊站，由原高雄港務局自行設計興建，本來作為早期港務局員工等候上工的臨時住所，最多有200名員工居住，後期改為員工宿舍，吹熄燈號後閒置多年。

土開公司表示，「高港候工室」為3層樓「ㄇ」字型建築，「帕鉑候工所」規劃2樓以標準雙人房為主，1樓、3樓不僅設計樓中樓，更在3樓打造溜滑梯親子房。特別保留海風留痕的歷史外觀、磨石子地板等台灣經典元素。

另外，土開公司也與來自台中「嬉開發」團隊合作「大港倉二期開發案」。嬉開發經營「植光花園旅店」與「嬉行旅」，將在高雄港打造高雄水岸新地標，經營「嬉港倉」設計旅店，邀請隈研吾建築都市設計事務所進行旅店設計，並獲日本國寶級建築大師隈研吾親自操刀。

土開公司強調，未來高雄港將擁有全台唯一「隈研吾設計的倉庫旅店」，融合文化元素和自然景觀，體現高雄工藝、文化、藝術，向世界展示高雄魅力和創造力，也透過國際級大師的地標作品接軌國際。（編輯：孫承武）1130430

高雄港區土地開發公司30日在「帕鉑候工所」舉行開幕感恩音樂會，高雄市政府祕書長郭添貴（右3）、觀光局長高閔琳（左4）、青年局長張以理（左3）等人出席剪綵。中央社記者林巧璉攝 113年4月30日

有半世紀歷史的高港候工室閒置多年後，搖身一變成為設計旅店「帕鉑候工所」30日正式營運，內部擺放著過去的高雄港務局員工宿舍名牌，記錄此建築歷史。中央社記者林巧璉攝 113年4月30日

有半世紀歷史的高港候工室閒置多年，由高雄在地設計旅店「帕鉑舍旅」承崗開發公司投資改造為「帕鉑候工所」30日正式營運，親子房型設有溜滑梯等遊戲空間。中央社記者林巧璉攝 113年4月30日

有半世紀歷史的高港候工室閒置多年，由高雄在地設計旅店「帕鉑舍旅」承崗開發公司投資改造為「帕鉑候工所」，設計理念保留原有的磨石子地板等特色。中央社記者林巧璉攝 113年4月30日