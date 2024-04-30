下半天降雨逐漸增加 氣象署：5/1降溫溫差近10度

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（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象署預報員劉宇其今天說，今天下半天降雨機會增加，中午過後山區有雷陣雨發展，台北及宜蘭山區不排除有較大雨勢。明天受鋒面影響，天氣轉趨不穩定，北部轉涼，溫差可能接近攝氏10度。

劉宇其今天向媒體說明，明天起受到鋒面影響，明後天各地有局部大雨，今天是在天氣轉變的過程當中，下半天起降雨機會增加，預計今天白天金門及馬祖就會有短暫陣雨或雷雨。

劉宇其表示，中午過後山區會有雷陣雨發展，台北跟宜蘭山區不排除有較大雨勢，隨著鋒面靠近，降雨區域也會逐漸擴大，西半部跟東半部也會逐漸轉為降雨的天氣型態。

溫度方面，劉宇其表示，今天各地溫度偏高，高溫落在攝氏32度到34度，台東也有發生焚風機率，明天稍微受到東北季風影響，北部轉涼，預計高溫剩22度左右，溫差高達10度左右，5月3日東北季風減弱，溫度逐漸回升。

劉宇其指出，預計這波鋒面明天會通過台灣上空，因此明天到2日期間天氣都較不穩定，5月3日後鋒面離開台灣，後續就沒有比較明顯的天氣系統影響台灣，但華南上空有鋒面活動，預計5月6日會偏北通過，對台灣影響要再觀察。

另外，準環境部長彭啟明今天在臉書表示，中國華南有1波長達1000公里的閃電列車，今天深夜到5月2日接近台灣，留意這波的不穩定。

對此，劉宇其說，這波鋒面在華南地區發展旺盛，有中尺度的對流跟大型雷雨胞發展，也有夾雜旺盛閃電現象，台灣接下來天氣會轉趨不穩定，但不會這麼劇烈，要留意局部雷雨胞的發展跟短延時強降雨等劇烈天氣的現象。（編輯：陳政偉）1130430