嘉縣布袋分局員警吸毒依法送辦 記2大過免職

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉縣警察局布袋分局陳姓警員24日在台南市新營區某汽車旅館吸食毒品安非他命遭警方查獲，以違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦，縣警局召開考績委員會記2大過予以免職。

布袋分局今天發布新聞稿表示，布袋分局陳姓警員上班常遲到，且服勤時精神萎靡不振，經多次告誡仍未改善，遂實施勤務觀測及風紀探訪，發現陳員疑有吸毒，當即組成專案小組，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

布袋分局說，專案小組於4月24日下午2時許在台南市新營區某汽車旅館當場查獲陳員吸食安非他命，並查扣安非他命及吸食器等證物，以涉嫌違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

布袋分局強調，陳員涉案情節重大，知法犯法影響警譽甚巨，警察局召開考績委員會，依警察人員人事條例第31條、公務人員考績法第12條第3項規定，記2大過處分予以免職，斷然汰除。

布袋分局分局長林思妙表示，此案是警方主動依法偵辦，員警涉嫌違法、違紀案件絕不護短。（編輯：謝雅竹）1130430