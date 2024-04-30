四技二專技優甄審4646個名額 考生須先繳報名費

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（中央社記者許秩維台北30日電）113學年四技二專技優甄審入學共70校參與招生，提供4646個名額，不採計統一入學測驗成績，即日起開放考生先繳報名費，後辦理資格審查。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年四技二專技優甄審入學招生採個別報名，考生須先繳報名費後辦理資格審查，凡高中畢（結）業生或具同等學力學生，且符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝、技術士職種（類）及專技普考類科對照表」者均可報考。

技專校院招生委員會聯合會於即日起至5月7日下午5時期間，受理113學年四技二專技優甄審入學招生報名費繳交及資格審查登錄申請；113學年共有70校、1217系科（組）學程參與招生，提供4646個名額，不採計統一入學測驗成績。

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考生須先至113學年度四技二專聯合甄選委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/）取得報名費繳款帳號，於5月6日晚間12時前繳交報名費，並於5月7日下午5時前登錄資格審查資料，登錄完成後於5月7日前以限時掛號郵寄資格審查相關資料。

資格審查審查結果將於5月16日上午10時公告，通過審查的考生須於5月24日下午5時前，至網站報名系統選擇報名甄審校系科（組）、學程，考生最多可報名5個校系科（組）、學程（但各校得限制考生僅能報名該校1個系科（組）、學程），並依各甄審學校自訂之繳費方式，於該校所訂繳費截止日前，依規定完成繳交指定甄審費用。（編輯：陳政偉）1130430