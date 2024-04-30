劉冠軍涉盜國安密帳 5/7拍賣北市文山區豪宅

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）前國安局組長劉冠軍涉侵占國安密帳1億9000萬餘元，逃亡多年。行政執行署台北分署今天表示，5月7日將拍賣劉妻孟雯華名下台北市文山區5層樓豪宅，底價新台幣5800萬元。

劉冠軍原為國家安全局總務室出納組上校組長，職掌秘密經費「奉天專案」基金，他涉嫌自民國83年起以挪用公款辦理定存及短報利息方式，侵占基金公款孳息達1億9000萬餘元。

案經媒體揭露，劉冠軍於89年間偷渡至中國，遭士林地檢署通緝中。另外，台灣高等檢察署以劉冠軍涉嫌投敵並從事間諜活動，在110年間發布通緝。

士檢於案發後查扣劉冠軍名下的股票與存款、劉妻孟雯華名下的台北市文山區豪宅，以及劉妻保管箱內的珠寶、項鍊、金飾等物品，於110年間向法院聲請單獨宣告沒收，法院裁定准許沒收劉冠軍的犯罪所得1億5404萬5007元。

法務部行政執行署台北分署指出，為彰顯國家強力執行決心，今年5月7日「全國123聯合拍賣會」將拍賣劉妻名下的台北市文山區豪宅，此處房地為5層樓建築，土地持分面積合計約153.97平方公尺，建物樓層面積（含增建部分）約457.39平方公尺，現無人居住，拍定後點交，拍賣底價5800萬元。

此外，前東帝士集團總裁陳由豪多年前潛逃中國，因在台欠稅逾4億元，被列為欠稅大戶，由台北分署拍賣其名下位於新北市深坑區、石碇區的18筆土地，面積合計約79.1公頃。

台北分署表示，陳由豪名下土地，由於日前當地區公所未張貼拍賣公告而停拍，也將於5月7日再行拍賣，分2標拍賣，底價為6億946萬元

台北分署指出，本次拍賣項目琳瑯滿目，也包括一家科技公司擔保人陳姓男子名下的台北市中山區豪宅，為4房2廳2衛格局，含2個平面車位，拍賣底價為9500萬元，有意購買民眾可至現場或採用通訊投標應買。（編輯：張銘坤）1130430