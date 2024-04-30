新一波鋒面將通過 黃偉哲籲避免前往山區

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（中央社記者張榮祥台南30日電）中央氣象署預測5月1日、2日鋒面通過，加上餘震頻繁，台南市長黃偉哲今天呼籲市民如非必要，應避免前往山區活動，市府也會加強整備因應。

台南市政府今天發布新聞稿指出，中央氣象署預測5月1日、2日鋒面通過，台灣各地易出現短暫陣雨或雷雨，西半部更須留意短延時強降雨，且有局部較大雨勢發生。

黃偉哲表示，近期已累積較多雨量，餘震頻繁發生，應防範土石鬆動，引發崩坍、落石，市民應注意自身安全，如非必要，應避免前往山區活動。

黃偉哲同時要求市府團隊及各區公所加強整備，預先備妥砂包、防水擋板，視實際天氣情形投入運用，以利緊急救災，且加強運用監視設備及淹水感測器警戒，迅速回傳災情畫面資訊，提升應變效率，

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此外，黃偉哲昨天主持「113年度台南市防汛整備會議」，更要求市區道路與地下道側溝確實清淤，加強行道樹種選擇及修剪方式，力求減少豪雨衍生災害。

市府秘書長方進呈說，市府將提升整備，確保地下道、抽水站、移動式抽水機與水閘門等設施正常運作，加強區排與側溝清疏，落實清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞等，在淹水潛勢區預先配置防水擋板與砂包，橋梁道路及建築工程等應自主檢查，加強防災整備。（編輯：謝雅竹）1130430