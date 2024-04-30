黃偉哲視察後壁下茄苳排水治理 盼汛期前完成護岸

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市水利局執行後壁區「下茄苳排水治理工程第三期」，改善新東及頂安里水患問題，目前進度約68%。台南市長黃偉哲今天視察工程表示，盼在汛期來臨前優先完成河道護岸。

黃偉哲表示，民國107年8月23日颱風來襲，大水漫過堤防淹到民宅聚落，造成下茄苳與附近地區淹水。因此上任後致力改善排水，目前「下茄苳排水治理工程第三期」進度略超前，達約68%，未來也將把周邊農路一併改善，不僅方便民眾通行、改善水患，對地方發展也有幫助。

台南市政府水利局資料指出，下茄苳排水治理率已達8成，僅中游及上游局部區段尚未整治，目前土堤防洪高度及渠寬明顯不足，易受八掌溪迴水及極端氣候強陣雨影響，排水水位壅高溢淹釀災。

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水利局指出，下茄苳排水治理工程規劃右岸護岸整治長307公尺、左岸護岸整治長167公尺，總工程費新台幣5000萬元。工程項目包含新建結構護岸、防洪牆及防汛道路，拓寬既有排水斷面並提高堤頂高程，提升周邊防洪能力，治理完成後將達10年防護頻率及25年不溢堤標準。

水利局補充，黃偉哲上任後積極向水利署爭取工程經費，後壁區排水治理工程累計投入8.52億元，逐年辦理後壁區下茄苳排水、後鎮排水引水道及菁寮排水等區域排水治理工程；下茄苳排水由下游往上游逐年逐段系統性整治，保護鄰近社區及周邊大片農田免於沖刷土壤流失。（編輯：孫承武）1130430