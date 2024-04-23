台南防地震後降雨致災 加強各區整備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南23日電）近日地震頻傳，依氣象預報台南地區降雨機率也將提高，台南市政府啟動防災整備，針對地震造成土石鬆動，雨後容易出現土石流或崩塌災害加強檢視，並籲民眾避免前往山區活動。

台南市政府秘書長兼災害防救辦公室主任方進呈今天透過新聞稿表示，依中央氣象署預報，今天至28日止陸續受2波鋒面影響，須慎防致災性強降雨，市長黃偉哲已要求市府各單位提升各項防汛準備，確保車行地下道、抽水站、移動式抽水機與水閘門等設施能正常運作。

方進呈指出，4月3日地震過後，至今大小餘震不斷，嘉義地區地震也頻繁發生，可能造成台南山區土石鬆動，且山區降雨機率較高，大雨過後易造成土石流及大崩模崩塌災害，市府針對土石易崩塌點位、道路及在建工程加強檢視，並建議民眾避免前往山區活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市災害防救辦公室執行秘書王雅禾說明，昨天已邀集水利局、研考會、政風處及工程施工查核小組等相關單位組成防汛抽查小組，啟動重點防汛工程抽查作業，督導水災高風險潛勢區在建工程，確保現場符合工地防災減災作業整備相關規定，加強救災裝備器材整備及掌握救災人力。

台南市水利局指出，全市62座抽水站及469台移動式抽水機皆已完成整備，並指示操作人員保持警戒、確保油料充足，另外，已備妥約3600片防水擋板，分發至31個區公所及社區，將視天氣及實際情形運用。（編輯：謝雅竹）1130423