土耳其世俗與宗教之爭 流行樂天后歌詞賈禍

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影片來源：Sezen Aksu

（中央社記者何宏儒安卡拉24日專電）土耳其流行音樂天后塞岑阿克蘇因5年前一首歌歌詞遭到保守派人士圍剿，總統艾爾段甚至揚言讓她噤聲。這位傳奇音樂人則以「扼殺不了言論」回應，獲數百位藝人力挺。

塞岑阿克蘇（Sezen Aksu）去年12月30日上傳2017年歌曲「活著多美好」（Sahane Bir Sey Yasamak）的新MV向歌迷道賀新年快樂，卻因其中「向無知的夏娃與亞當問好」這句歌詞，使她於兩週後開始招致排山倒海群起攻訐。

她的YouTube頻道訂閱數達217萬，上述MV目前已吸引逾446萬次點閱。

宗教人士批評塞岑阿克蘇「侮辱伊斯蘭教」，17日晚間先有伊斯蘭主義人士聚集塞岑阿克蘇位在伊斯坦堡宅邸外抗議；律師尤瑪茲（Mikail Yilmaz）隔天率眾在安卡拉對塞岑阿克蘇提起「有辱宗教價值觀」的刑事控訴。

土耳其自由派媒體Ahval報導，亞當與夏娃為伊斯蘭教神聖人物。

宗教事務主管機關宗教事務局（Diyanet）在聲明中呼籲各界謹言慎行，強調伊斯蘭教人物和象徵的神聖性，任何輕率態度都可視為不敬。監管機構土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）則下令全國電視台和廣播電台禁播「活著多美好」。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）21日沒有點名塞岑阿克蘇而公開批評說：「沒有人可以侮辱先知亞當，如果有的話，我們有責任扯下他們的舌頭（意指令其噤聲）。也沒有人可以攻擊夏娃，如果有的話，我們必須告訴他們紅線在哪裡。」他於主麻禮拜後在伊斯坦堡清真寺內的這項公開談話挨批煽動宗教情緒。

本來一直保持沉默的塞岑阿克蘇22日在臉書帳號針對此事發文感謝外界聲援說：「這不是我個人，而是這個國家的事情。」

她同時分享前一天寫下的新歌「獵人」（Avci）歌詞，內容提到「你們碾壓不了我的舌頭」（意指扼殺不了言論自由），被認為是對艾爾段談話的回應。

獨立新聞網站Bianet報導，「活著多美好」歌詞已被翻譯成逾30種語言，社群媒體則出現「#塞岑阿克蘇不孤單」（#SezenAksuYalnızDeğildir）的主題標籤。

新聞網站Duvar報導，217位藝人今天發表聯合聲明力挺塞岑阿克蘇，強調這位樂壇傳奇人物「絕不孤獨」，並說「限制阿克蘇言論自由、威脅要『切斷她舌頭』，我們不要這樣的國家」、「她創作和演唱了47年，以數十首歌曲為這塊土地文化積累作出貢獻」。

塞岑阿克蘇生涯在全球的唱片銷售量超過4000萬張，外界推崇她於1970年代為土耳其流行音樂奠下基礎，並且繼續在全國音樂排行榜上獨占鰲頭。

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批評政府的藝人指出，尤其2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動後，在土耳其演出日益艱難。許多演員和歌手曾經聲援始於2013年5月、反對將巿中心綠地變成購物中心的開發計畫。當年的草根抗議後來演變成對時任總理艾爾段的全國性怒火。

許多藝人遭到攻擊、誹謗而失去演出機會，其中不少人被迫前往海外發展。2016年失敗的軍事政變後，藝人面臨如此處境，相較於之前有過之而無不及。（編輯：周永捷）1110124