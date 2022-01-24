世衛執委會登場 譚德塞與母國衣索比亞衝突成焦點

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）世界衛生組織執行委員會議今起舉行，秘書長譚德塞與其母國衣索比亞衝突成焦點。衣國代表批評譚德塞散播錯誤訊息，要求調查，但會議主席擱置提議，中止衣國代表繼續發言。

世衛（WHO）第150屆執委會議今天起至1月29日召開，由肯亞籍的衛生官員阿莫斯（Patrick Amoth）擔任主席，上午他在會中裁示擱置衣索比亞提出調查譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的提議。

阿莫斯處理時並未唸出衣索比亞的提議內文，但表示衣國的要求很複雜，涉及法律和政治影響，而且超出本次執委會議範圍，認為提議應被擱置，由於成員國並未反對，因此裁示通過擱置提議。

但下午復會時，衣索比亞政府代表發言時再度將矛頭指向譚德塞，當說出譚德塞未符合國際期待時就被主席打斷，表示相關議題已經裁示被擱置，不在議程上，要求勿再對此議題發言，否則將中止發言。

但衣國代表回應，不應該規定會員國可說什麼、不可說什麼，接著並說，衣索比亞當年提名譚德塞競選並當選世衛秘書長，但譚德塞沒有遵循職務所需的誠信，而是利用職位去促進個人政治利益。主席隨即打斷並中止衣國代表繼續發言，稱繼續相關的發言不符規則。

衣國與譚德塞的衝突在這次執委會議白熱化，譚德塞雖是前衣索比亞外長，但近年他的家鄉泰格瑞省（Tigray）執政黨泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與衣國政府交火，軍方曾指控譚德塞替泰格瑞人民解放陣線獲取武器與外交支持。

而譚德塞近期頻批評衣國當局，指泰格瑞省內被「系統性封鎖」，民眾恐因缺乏物資援助而死亡，而聯合國衛生機構的物資與藥品全部送不進去，生活條件就像「地獄」。

對此，衣索比亞政府很不滿，近日向世衛要求調查譚德塞，因為他對內戰的言論是「有害的錯誤資訊」，更是「不當行為」。

譚德塞今年將競選世衛秘書長第二任期，但未獲衣索比亞現任政府支持，由德國等其他國家提名競選，成唯一的候選人。（編輯：周永捷）1110124