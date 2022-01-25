印尼新加坡簽訂引渡協議 加強合作打擊犯罪

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印尼總統佐科威（右1）與新加坡總理李顯龍（左2）各率資深官員，25日在印尼民丹島舉行雙邊會談，簽訂引渡協議等3項協議。（印尼總統府提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 111年1月25日

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（中央社記者石秀娟雅加達25日專電）印尼與新加坡今天簽訂引渡協議，潛逃到對方國家的嫌疑犯，即使取得對方的國籍，仍可被遣返回母國受審，最早追溯到18年前的犯罪。雙方官員指出，此將有助合作打擊犯罪。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）、新加坡總理李顯龍今天各率資深官員在印尼廖內群島省的民丹島（Bintan）舉行領導人會談，並見證雙方簽訂引渡協議、調整飛航情報區協定，以及關於執行2007年強化防務協定的聯合聲明。

印尼海洋與投資事務統籌部發布新聞稿指出，根據這項引渡協議，涉及侵佔公款等31種類型犯罪的嫌犯，即使逃亡到對方國家並順利成為對方的公民，仍將被引渡回母國受審，且引渡對象最早可溯及至今18年前的逃犯。

印尼司法人權部長雅遜納（Yasonna Laoly）指出，這項進展將有助嚇阻犯罪，雙方執法機關也能加強打擊跨國境的貪污以及恐怖主義犯罪。

印尼先前已與馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、澳洲、韓國、中國以及香港簽署引渡協議，與新加坡的引渡協議卻擱置許久。印尼肅貪官員去年曾稱新加坡是印尼「貪污者的天堂」，貪污嫌犯逃到新加坡，很容易取得永久居留權，藏匿行蹤。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼在2007年就已與新加坡簽訂引渡協議，但印尼國會遲未審查，致使這項協議從未實施。

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報導指出，印尼、新加坡當時簽訂的協議與雙邊的防務協議合併交國會包裹審查。防務協議其中一項指出，印尼同意廖內群島省的卡尤阿拉島（Pulau Kayuara）作為新加坡的軍事訓練基地，這點遭國會反對，因此從未批准引渡協議。

李顯龍今天指出，這3項議題對雙方都很重要，符合雙方的需求與利益，締結協議證明雙方關係成熟、堅實。引渡協議將強化雙方合作打擊犯罪，這也是對投資者釋出的明確訊息。雙方也將在防務協議下，增進國防關係。（編輯：韋樞）1110125