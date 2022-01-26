新加坡調整確診數計算方式 連2天增逾4000人染疫

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新加坡上週起調整確診COVID-19病例計算方式，25日起連2天新增確診數都在4000人以上。圖為新加坡牛車水一帶販賣年貨的商店，攝於9日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年1月26日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）新加坡上週起調整COVID-19確診病例計算方式，納入到家庭診所就醫、抗原快速檢測陽性者，連日來的新增病例呈上升趨勢，昨天新增近6000人確診，今天再添4832人染疫。

隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，此變異株也已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株，導致星國確診人數再度攀升。

面對這波疫情，新加坡衛生部自21日起調整新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例計算方式，到家庭診所就醫、抗原快速檢測（ART）呈陽性者也列入每天的新增案例數，為的是讓大家更了解目前疫情狀況。

目前衛生部每天公布2組數字，一是PCR核酸檢測確診的人數，這是新加坡自疫情以來一直使用的統計方式；另一組則是在家庭診所經由ART偵測到的患者人數。

據衛生部統計，25日新增5996人確診，創下疫情爆發以來的新高，其中包括1662起透過PCR檢測確診的本土病例、3916起ART呈陽性的本土案例，其餘為境外移入。

衛生部今晚發布最新統計數字，26日新增4832起確診病例，包括1577起PCR陽性的本土案例、2983起ART陽性的本土案例，其他為境外移入。

新加坡目前累計32萬7602人確診，其中病故人數為850人。

衛生部先前預估，接下來新增案例可能達到每天新增1萬、1萬5000起病例或甚至更多；預計這波Omicron疫情將持續至2月初，也就是即將來臨的農曆新年期間。

衛生部建議，民眾過年期間出門拜年前，先進行自我檢測。過年期間，新加坡將維持現行社交聚會人數最多5人的限制，外出用餐也只能最多5人一組，每戶家庭每天可接待最多5名訪客。

接種COVID-19疫苗及追加劑被視為對抗Omicron的重要措施之一，截至25日，新加坡已有88%人口完整接種，56%已接種追加劑。星國人口約545萬。（編輯：周永捷）1110126