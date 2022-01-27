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英特爾2021銷售創新高 料供應鏈吃緊持續至2023

2022/1/27 15:10（1/27 15:45 更新）
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英特爾2021年受惠供應鏈緊縮影響，銷售額總計790億美元創紀錄。（中央社檔案照片）
英特爾2021年受惠供應鏈緊縮影響，銷售額總計790億美元創紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山26日綜合外電報導）總部位於美國加州的半導體大廠英特爾（Intel）今天表示，英特爾經歷了空前需求和供應緊縮狀況，2021年是銷售創紀錄的一年。

分析師指出，英特爾在轉向更精密的半導體製程時，也遇到成本上漲與利潤縮水等問題。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示：「第4季是豐收一年的美好結束。」

根據英特爾的獲利報告，去年營收總計790億美元，其中約205億美元是集中在最後3個月獲得。

英特爾最近一季獲利46億美元，比前一年同期下滑21%；2021全年淨利199億美元，比前一年約減少5%。季辛格在線上財報中表示，去年是「供應鏈緊縮影響空前需求」的一年，預料這情況會持續到明年。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球電腦晶片短缺，產業界一片叫苦聲，範圍廣及智慧型手機、筆記型電腦、汽車與家電用品等。

作為晶片大廠的英特爾處於這種現象的核心，雖從市場高需求之中獲益，但也面臨諸多挑戰，要製造出能驅動現代裝置的更精密半導體。

英特爾打算斥資200億美元投入新的美國半導體廠，總統拜登大力讚揚，說這是「歷史性」的大投資，並不斷敦促製造商將生產線移回美國。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110127

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