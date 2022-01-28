更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

北韓頻射飛彈 歐盟續制裁籲停止破壞區域穩定

2022/1/28 00:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）歐洲聯盟對外事務部今天表示，北韓近期多次發射飛彈，威脅國際及區域和平，呼籲停止任何破壞區域穩定的行動，另將持續嚴格執行對北韓制裁。

南韓軍方表示，北韓今晨朝東部海域發射2枚短程彈道飛彈，是本月第6度試射。西方除研判北韓此舉意在施壓美國政府外，也察覺北韓連續發射多枚飛彈的能力增強。

歐盟對外事務部（EEAS）今天表示，北韓近期多次發射飛彈，威脅國際和區域和平與安全，呼籲北韓遵守聯合國安理會相關決議規定的義務，停止破壞穩定的行動。

此外，歐盟支持任何有意義的外交行動，推進北韓放棄大規模殺傷性武器、飛彈和發展核武的計劃。

歐盟長期以來要求北韓必須以完整、可查核的方式放棄發展核武。2017年北韓進行核子試驗後，歐盟隨即祭出包括石油禁運、禁止歐盟企業投資北韓等制裁。近期北韓則暗示，可能恢復核子和長程彈道飛彈測試，並指北韓準備與美國「長期對抗」。

在北韓展示挑釁姿態後，EEAS明確表示，在北韓遵守聯合國決議之前，將繼續嚴格執行對北韓的制裁。（編輯：楊昭彥）1110128

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族