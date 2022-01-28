去年邊境衝突釀數十死 吉爾吉斯、塔吉克又交火

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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克27日綜合外電報導）中亞國家吉爾吉斯與鄰邦塔吉克爆發暴力事件，吉爾吉斯今天指控塔吉克朝他們的軍隊開火。這兩國去年就在存有爭議的邊界上發生衝突，當時共有數十人死亡。

吉爾吉斯當局發布聲明表示，兩國邊防單位交火，塔吉克方面使用迫擊砲和榴彈發射器。

這份聲明並形容，目前邊界局勢「緊張」。在今天稍早另一起事件中，塔吉克國民封鎖連通吉國兩座城市、但須經過塔吉克國土的道路。

聲明指出，經兩國邊務機關協商後，道路隨後重新開放，「但因塔吉克方面朝（吉爾吉斯）邊防單位使用武器和開火，局勢惡化」。

塔吉克是個封閉的威權國家，目前未立即就現況置評，一般也極少就邊界衝突發布聲明。不過塔吉克新聞網站「亞洲+」（Asia-plus）證實發生衝突，並引述一名塔吉克村民指出，是吉國軍人先開火。

塔吉克與吉爾吉斯的國界長約970公里，其中近半未經兩國確定。

由俄羅斯主導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）今天表示，秘書長扎西（Stanislav Zas）已與塔吉克和吉爾吉斯軍事官員會談，盼組織內的兩成員國能停止衝突。（譯者：楊昭彥）1110128