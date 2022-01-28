更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

去年邊境衝突釀數十死 吉爾吉斯、塔吉克又交火

2022/1/28 04:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社吉爾吉斯首都比許凱克27日綜合外電報導）中亞國家吉爾吉斯與鄰邦塔吉克爆發暴力事件，吉爾吉斯今天指控塔吉克朝他們的軍隊開火。這兩國去年就在存有爭議的邊界上發生衝突，當時共有數十人死亡。

吉爾吉斯當局發布聲明表示，兩國邊防單位交火，塔吉克方面使用迫擊砲和榴彈發射器。

這份聲明並形容，目前邊界局勢「緊張」。在今天稍早另一起事件中，塔吉克國民封鎖連通吉國兩座城市、但須經過塔吉克國土的道路。

聲明指出，經兩國邊務機關協商後，道路隨後重新開放，「但因塔吉克方面朝（吉爾吉斯）邊防單位使用武器和開火，局勢惡化」。

塔吉克是個封閉的威權國家，目前未立即就現況置評，一般也極少就邊界衝突發布聲明。不過塔吉克新聞網站「亞洲+」（Asia-plus）證實發生衝突，並引述一名塔吉克村民指出，是吉國軍人先開火。

塔吉克與吉爾吉斯的國界長約970公里，其中近半未經兩國確定。

由俄羅斯主導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）今天表示，秘書長扎西（Stanislav Zas）已與塔吉克和吉爾吉斯軍事官員會談，盼組織內的兩成員國能停止衝突。（譯者：楊昭彥）1110128

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族