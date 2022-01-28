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卡蕬楚成宏都拉斯首位女總統 賴清德出席就職典禮

2022/1/28 04:10
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（中央社德古西加巴27日綜合外電報導）台灣友邦宏都拉斯總統當選人卡蕬楚（Xiomara Castro）今天宣誓就職，成為宏國首位女總統，副總統賴清德、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席典禮。

路透社報導，在丈夫暨前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）和子女陪伴下，卡蕬楚今天於一座擠滿人的露天足球場宣誓就職，現場支持者跳舞高呼。

卡斯楚滿面笑容，胸前掛著藍白色的總統綬帶。

幾分鐘前賀錦麗獲正式介紹，現場歡聲雷動表達支持。美國總統拜登指派賀錦麗主導美方的中美洲「北方三角」（薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯）政策。

賀錦麗稍早在推特寫道：「我國與宏都拉斯的關係很重要。」她並提到稍晚將和卡蕬楚會談，「討論深化彼此在多項議題上的合作」。

賀錦麗出席今天典禮值得注意，一般美國這類代表團會派低階官員率領。

美國官員希望與卡蕬楚合作阻止來自中美洲的非法移民，以及加強國際對台灣的支持、限制中國影響力等。

賴副總統今天也出席卡蕬楚的就職典禮。26日晚間卡蕬楚與賴副總統會面後說，宏都拉斯對台灣的支持心存感激，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。（譯者：楊昭彥）1110128

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