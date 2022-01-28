俄若入侵烏克蘭 美德警告天然氣管線計畫會喊停

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國和德國今天警告俄羅斯，如果入侵烏克蘭，「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）計畫可能喊停。

法新社報導，在美國與北大西洋公約組織（NATO）盟國正式回應俄羅斯提出的安全要求後，俄羅斯高階官員表示，他們主要的疑慮並未獲得解決，但不排除新的談判。

俄羅斯在烏克蘭邊境部署數萬士兵後，美國已警告俄國，入侵烏克蘭將招致立即且嚴重的後果。

在談及歐洲內部的分歧之後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）告訴國會，政府正與盟邦一起制定眾多制裁措施，其中包括針對北溪天然氣2號管線。

德國在美國和東歐國家的批評下建造了這條管道，將使俄羅斯對德國的天然氣供應增加一倍以上。

華府一位高階官員很有信心地表示，如果俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，德國就會停止北溪天然氣2號管線計畫。這條耗資數十億美元的管線是俄德兩國重要的能源合作項目，去年9月已完成管道鋪設，但仍需要測試與監管部門批准。

美國主管政治事務的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）說：「如果俄羅斯入侵烏克蘭，無論如何，北溪天然氣2號管線不會有更進一步的發展。」她告訴媒體：「我認為來自柏林當局的聲明，就連今天看來都非常、非常強烈。」

白宮宣布，德國新任總理蕭茲（Olaf Scholz）將在2月7日訪美，並與美國總統拜登（Joe Biden）討論烏克蘭危機。

與此同時，美國加強外交攻勢，要求聯合國安理會本月31日召開針對俄羅斯「威脅行為」的公開會議，希望安理會發出譴責。不過常任理事國俄羅斯可以否決任何決議。

白宮一份聲明說，拜登「重申如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國準備好與盟邦和夥伴果斷回應」。

而拜登承認當下危機一觸即發，再次警告烏克蘭下月確實可能面臨俄羅斯入侵。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人霍恩（Emily Horne）告訴法新社：「拜登總統表示，俄羅斯顯然有可能在2月入侵烏克蘭。」

針對烏克蘭危機，美國已部署8500名士兵待命，讓人聯想到與蘇聯的冷戰。

俄羅斯否認有任何入侵計畫，但上月要求西方提供廣泛的安全保證，包括永遠不允許烏克蘭加入以美國為首的北約。

華府與北約盟國協調後昨天書面回覆俄國，表示烏克蘭有權決定自己的盟友，但向俄國提議針對飛彈部署與其他共同關切的議題展開會談。

克里姆林宮的第一個反應是不以為然，但仍審慎以對。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者:「不能說我們的意見被納入考慮…我們不要急著做出評估，需要時間來分析。」

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，莫斯科主要關切烏克蘭可能加入北約一事被忽略，但在其他問題上有可能取得進展。

他說：「有了回應，就有希望開始就次要問題展開嚴肅的對話。」拉夫羅夫預計不久將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行新的會談。

盧嵐則表示：「在莫斯科只有一個決定者，那就是蒲亭總統。我們希望他可以把握機會，實現安全和軍備控制，而不是讓戰爭成為他的政治遺產。」

而在烏克蘭首都基輔街頭，人們擔心烏克蘭會在莫斯科、北約和華府之間的高層會談中被遺忘。

23歲的生意人席連科（Dmytro Sylenko）說：「美國和俄國互相挑釁，烏克蘭就夾在中間。說實在，我根本不在乎誰挑釁誰，對我來說和平才是最重要。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110128