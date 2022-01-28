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IMF：中國經濟復甦失衡 監管科技業成不確定因素

2022/1/28 21:21（1/28 21:37 更新）
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國際貨幣基金指出，中國的經濟復甦進展良好，但因消費疲軟而呈現失衡。（中央社檔案照片）
國際貨幣基金指出，中國的經濟復甦進展良好，但因消費疲軟而呈現失衡。（中央社檔案照片）
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（中央社北京28日綜合外電報導）國際貨幣基金指出，中國的經濟復甦進展良好，但因消費疲軟而呈現失衡；並警告，監管機構對科技業的打壓以及生產率趨緩帶來了不確定性。

國際貨幣基金（IMF）在和中國進行2021年第4條磋商後，今天公布報告指出，較為不利的比較基礎、消費疲軟以及房地產投資低迷造成的諸多不利，將是拖累今年經濟成長的關鍵因素。

報告中表示，「中國的復甦進展良好，但缺乏平衡而且動力已趨緩」，理由是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對消費支出產生了影響，同時當局努力將房地產業去槓桿化也使得房地產市場逆轉。

國際貨幣基金預估，中國這個世界第二大經濟體2022年經濟成長率為4.8%、2023年為5.2%，都低於2021年的8.1%。

報告中還指出，政府針對科技等產業採取的一連串「看似步調不一」的監管行動，在市場上被視為「削弱私有企業的角色」；報告並敦促，提高透明度和可預測性。

中國去年發起一項針對科技巨頭、私立教育公司和其他公司的監管打壓行動，針對的是不公平競爭和數據管理。

國際貨幣基金表示，這一類的改革可能有助於經濟成長，但也可能損害市場情緒，進而可能減少投資。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110128

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