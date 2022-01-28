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俄烏緊張 白俄總統：若盟友俄國遭攻擊將出兵

2022/1/28 22:46
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，如果白俄的重要盟友俄羅斯遭攻擊，白俄將會出兵作戰，且承諾在爆發衝突時，會讓成千上萬俄軍駐紮在當地。

俄國和西方國家之間因為烏克蘭問題，緊張情勢升溫，各界擔心俄國正準備入侵前蘇聯國家烏克蘭。

魯卡申柯向全國發表電視談話時，一開始就表示，如果白俄羅斯遭攻擊，將會出兵作戰。

他說：「白俄羅斯可能會參戰的第2個例子是，如果我們的盟友俄羅斯被直接攻擊。」

魯卡申柯又說：「我們將會挺身捍衛我們的土地，我們的國土。」

然而他也說：「這場戰爭將不會有贏家…一切都將會失去。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，莫斯科不希望開戰，但不容許自身利益遭忽視。

俄羅斯近幾週在烏克蘭邊界集結數萬名部隊，引發入侵烏克蘭的擔憂。

俄羅斯否認有任何入侵計畫，但上個月向西方國家提出廣泛安全要求，包括絕不允許烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟。

美國拒絕這個關鍵要求，同時向莫斯科提供一條「嚴肅外交途徑」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110128

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