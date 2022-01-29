日相為穩固政權 初步決定推薦佐渡金山申遺

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）日本首相岸田文雄初步決定，要將新潟縣佐渡島金山遺跡向聯合國教科文組織申請列世界文化遺產。原本他認為申遺時機過早，但擔憂前首相安倍晉三等自民黨保守派背離，影響政權穩定，而初步決定推薦佐渡金山申遺。

日本首相岸田文雄昨晚向媒體表示，今年將向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將佐渡島金山列入世界文化遺產，並將提前與相關部會就歷史淵源等進行討論，以利成功申請。

日本時事社報導，原本日本政府內部決定放棄今年提出申遺的聲浪升高，但顧慮執政黨自由民主黨（自民黨）內要求申遺的保守派人士背離，影響到政權基礎的穩定，因此初步決定推薦佐渡金山申遺。

前首相安倍晉三及自民黨政調會會長高市早苗都認為今年應提出申請。安倍日前在臉書（Facebook）發文寫道：「今年一定要推薦（申遺）才行」、「既然（韓國）要來一場歷史戰爭，日本不能逃避。」高市認為，此事攸關國家的名譽。

有關佐渡金山申遺一事，日本政府內部以外務省（外交部）為主則持慎重看法。主要是韓國政府認為該地曾涉強徵韓國勞工，因此要求日方停止申請。此外，美國政府也擔憂此事將成日韓引起爭議的新火苗。

日本政府去年主導有關「世界記憶」計畫的登記，實施登記世界記憶計畫需先徵得相關國家的同意才行的制度。如果日本政府這次推薦佐渡金山申遺的話，可能被國際社會批評是「雙重標準」。

報導說，為了是否推薦佐渡金山申遺一事，岸田感到很苦惱，但還是下定決心推薦申遺，是為了穩固政權。

日本自民黨籍國會議員組成的團體「保守團結之會」本月18日通過決議，強烈要求政府早日推薦佐渡金山申遺。本月20日，自民黨的安倍派召開會議討論，認為為了避開與韓國的爭議而不申遺是錯誤決定。知情人士透露，針對此事，岸田多次與安倍通電話交換意見。

岸田周邊人士也透露，岸田認為如果是安倍的話，有能力安撫自民黨內的保守派，但在黨內幾乎無保守派基礎的岸田，如果決定暫時放棄將佐渡金山申遺，事情可能一發不可收拾。

因為如果自民黨內保守派反彈增高，可能影響到今年夏天參議院選舉和今後政權運作。因此岸田在推薦佐渡金山申遺的期限2月1日即將到來時做出決定。

得知岸田初步決定推薦佐渡金山申遺，安倍肯定表示：「支持首相的判斷，首相冷靜地做出正確判斷。」

若要列入世界遺產，需獲得世界遺產委員會成員21國之中2/3以上成員同意。一般認為，韓國可能策動其他相關國家予以反對。有日本外務省官員說：「若韓國不同意，很難成功申遺。」日本政府目標2023年佐渡金山列入世界文化遺產，但目前難以預估可達標。

岸田昨天對媒體強調，佐渡金山在江戶時代（1603至1867年）利用日本傳統手工藝技術生產金礦等，是歷史悠久的珍貴大規模產業遺產，推薦時期並不包括具爭議的二戰時期。（編輯：陳惠珍）1110129