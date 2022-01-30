美國國會地下百年小火車 堵麥套交情就來這

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（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）美國國會成立230多年，見證超過3萬部法律誕生。但參眾兩院可非國會內唯一「重要活動發生地」，藏身地下室、搭載議員往返不同國會大樓的小火車，也是相當熱鬧，堵麥、套交情都要來這。

美國國會分為參議院、眾議院兩院，共由535位議員組成。由於人數眾多，除參眾兩院所在的國會大廈外，周圍建有6棟附屬大樓，作為議員辦公室。

國會開議期間，時常是院會表決及委員會審案或聽證會同步發生。為節省議員在各大樓間「通勤」時間，國會最初於1909年在地下室建造第1條地鐵線，連接國會大廈與羅素參議院辦公大樓（Russell Senate Office Building）。

隨著需求增加，國會地鐵系統逐漸擴增至今日的3條線。其中包括德克森/哈特參議院辦公大樓線（Dirksen/Hart Senate Office Building），停靠國會大廈、德克森及哈特辦公大樓3個站。另1條則是瑞本眾議院辦公大樓線（Rayburn House Office Building），是唯一連接國會山莊與眾議院辦公大樓的地鐵線。

地鐵線旁另設有人行走道，讓重視健康的議員們能夠徒步代替搭車，以達每日步行目標。

由於多數議員不是搭電動小火車通勤，就是走人行道，國會大廈地鐵站逐漸演變成記者「堵麥」、幕僚助理或遊說人士「堵人」最佳去處。他們利用議員上下車簡短時間，快速問回應，或是趁機跟議員搭同車廂，利用短暫幾十秒的車程跟議員咬耳朵、交換意見。

不只如此，據說小火車也是平常鏡頭前針鋒相對的兩黨議員私下熟識、聊政策的地方。

據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，前民主黨籍參議員佛蘭肯（Al Franken）在回憶錄中透露，他與共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）首次見面就是在小火車上。佛蘭肯回憶，葛拉斯里當時向他說「你長得跟電視上一模一樣！」，這句開場白讓他們聊起來，也意外為兩人日後在立法上的合作奠下基礎。

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民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）也曾向華郵透露，他會算好搭車時間，為的就是能「意外」碰到特定議員，跟他們談政策。卡定說，他曾成功利用90秒搭車時間，說服當時參議院司法委員會主席推進某位聯邦法官的提名案，顯見小火車對美國政壇的重要性。

這個鮮少為外人所知的美國國會地下小火車，最初建造目的雖是減少議員通勤時間，但也因為其特殊性質，意外成為美國民主中心。（編輯：周永捷）1110130

美國國會地鐵旁也設有人行走道，讓想以徒步代替搭車的人員使用。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年1月30日

為縮短議員在國會大廈與辦公大樓間通勤時間，美國國會1909年建造第一條地下鐵路。之後隨著需求增加，逐步擴增至今日的3條線。圖為國會人員搭乘德克森/哈特參議院辦公大樓線。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年1月30日

一名記者趁民主黨籍參議員布克（左）前往搭乘美國國會地下小火車時進行堵訪。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年1月30日