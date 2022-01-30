全球第一張雪花照 史密森尼學會線上看

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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）你知道第一張雪花照片是誰拍的嗎？你知道每一片雪花都長得不一樣嗎？華府史密森尼學會特別在官網舉辦線上展覽會，讓民眾可以上網親眼看見雪花的美。

1865年出生於美國北方佛蒙特州（Vermont）的班特萊（Wilson Bentley）還是青少年時就展現對雪花的興趣。身為氣象學家與攝影師的他持續實驗，終於在1885年1月15日拍攝他的第一張雪花照片，完美捕捉到雪花在融化前的漂亮圖像，也為他贏得「雪花班特萊」（Snowflake Bentley）稱號，他也是顯微攝影的先驅。

1900年代初期，班特萊將500多張雪花照片交由史密森尼學會（Smithsonian Institution）保管，以確保照片得以保存。史密森尼學會也特別在去年12月推出線上展覽，讓民眾可以上網觀賞這些漂亮的雪花。

雪花因為很快就會融化，因此十分難以拍攝，但班特萊開發能捕捉雪花的設備與技術，將相機連結到顯微鏡上，以記錄雪花錯綜複雜的細節；他也在寒冷的冬天室外待上數個小時，以便能以一根羽毛接住落下的雪花薄片，再小心翼翼地放到鏡頭上拍照。

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而從班特萊拍攝的5000多張雪花照片可以發現，沒有兩片雪花的圖像是一模一樣的。班特萊將拍攝雪花的研究過程、雪花的圖像分析等寫成60篇文章在各大科學與期刊發表。

美國作家馬丁（Jacqueline Briggs Martin）與繪本作家艾札瑞（Mary Azarian）於1998年出版兒童繪本「雪花人」（Snowflake Bentley），講的就是班特萊的故事。艾札瑞的繪本並獲得1999年兒童繪本大獎「凱迪克獎」（Caldecott Medal）。（編輯：周永捷）1110130