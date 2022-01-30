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北韓再射彈
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北韓再射彈1/86

北韓一個月內第7度試射 威力2017年以來最強

2022/1/30 15:19（1/30 16:06 更新）
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北韓30日試射的飛彈可能是自2017年以來威力最強大，這也是北韓1個月內第7次發射飛彈。圖為南韓民眾30日觀看相關新聞。（韓聯社）
北韓30日試射的飛彈可能是自2017年以來威力最強大，這也是北韓1個月內第7次發射飛彈。圖為南韓民眾30日觀看相關新聞。（韓聯社）
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（中央社首爾30日綜合外電報導）北韓今天試射的飛彈可能是自2017年以來威力最強大，這也是北韓1個月內第7次發射飛彈。南韓軍方警告，下一次可能是核試驗與試射長程彈道飛彈。

法新社報導，平壤過去從未在一個月內試射這麼多次飛彈，而金正恩政權上週也揚言，可能會重啟中止近5年的核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射等活動。

隨著與美國的和平談判陷入僵局，朝鮮益發強化領導人金正恩要讓武裝部隊現代化的誓言，儘管受到國際制裁，仍要展現平壤的軍事實力。

南韓今天表示，北韓似乎正遵循與2017年「類似的模式」，當時半島緊張局勢達臨界點。南韓同時示警北韓可能很快會重啟核試驗及試射洲際彈道飛彈。

在國家安全保障會議（National Security Council）緊急開會後，南韓總統文在寅（Moon Jae-in）發表聲明說：「北韓已接近破壞試射中止聲明的程度。」

南韓軍方今天表示，偵測到一枚中程彈道飛彈向東朝東海發射，這次彈道飛彈是以「高飛軌道」發射。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天試射的彈道飛彈，估計最高高度約2000公里、飛行時間半小時、飛行距離約800公里。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）分析家鄧普西（Joseph Dempsey）在推特上寫道，這顯示平壤可能已試射「自 2017年以來的第一枚中遠程彈道飛彈（IRBM）」。

北韓上一次試射類似飛彈，是在2017年5月試射火星-12型彈道飛彈（Hwasong-12），最高高度約2111公里、飛行距離約787公里。

專家當時表示，上述高度意味飛彈是以高角度彈道發射，這會使飛彈橫向飛行距離減少，但如果是以標準彈道發射，射程至少可達4500公里，而關島距離北韓僅3000多公里。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110130

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