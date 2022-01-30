北韓再試射 日本研判可能是中遠程彈道飛彈

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本內閣官房長官松野博一今天說，基於北韓這次發射的彈道飛彈飛行高度約2000公里、射程約800公里等資訊研判，北韓今天試射的可能是一枚中遠程彈道飛彈。

日本放送協會（NHK）、產經新聞、讀賣新聞報導，日本首相岸田文雄上午受訪時說，「（北韓試射）違反聯合國安理會決議，強烈予以譴責」。日本政府已透過駐北京大使館管道，向北韓提出嚴重抗議。

松野稍早因應北韓試射一枚彈道飛彈舉行臨時記者會說，這枚彈道飛彈推定最高高度達到約2000公里，研判落在日本專屬經濟區（EEZ）外的海域。

松野說，北韓在日本時間今天上午7時52分左右，從內陸地區朝東方試射一枚彈道飛彈，日本政府正在分析細節，現階段暫未接獲有航機或船隻受害的通報。

因應北韓再度試射，日本政府上午10時起在首相官邸舉行國家安全保障會議（NSC），岸田文雄、防衛大臣岸信夫及外務大臣林芳正等人與會，會議進行約15分鐘。

岸田稍早在步入首相官邸受訪時說，努力進行情蒐，將再一次進行確認。

根據稍早獲知資訊，防衛省分析此次彈道飛彈飛行距離約800公里、最高高度達約2000公里；由於射角較一般試射來得高造成飛行距離縮短，也有可能是採「高飛軌道（lofted trajectory）」試射。

這種發射方式能讓彈道飛彈以非常快的速度降到可攔截高度，增加飛彈攔截難度；北韓上次在2019年11月以「高飛軌道」試射彈道飛彈。

北韓2017年5月也曾試射最高高度約2000公里、飛行距離約800公里的彈道飛彈，防衛省當時分析北韓試射的是中遠程彈道飛彈（IRBM）。

談到這次彈道飛彈是否以「高飛軌道」發射，岸信夫表示，目前正在分析中。

日本前海上自衛隊司令香田洋二表示，北韓今天試射的有可能是2017年5月曾試射的火星12號彈道飛彈，是最大射程達5000公里的中遠程彈道飛彈。

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香田說，從2018年的美國與北韓展開領袖會談以來，北韓主要針對短程彈道飛彈持續進行研發，但這次試射射程較遠的彈道飛彈，可能代表北韓有意再度與美進行軍事對決、在軍事力量及核武器研發背景下展現與美進行談判的態度，可說進行明確的方針轉變。

他也示警說，未來北韓很有可能試射通過日本上空的飛彈，連日本也有必要抱持緊張感做好相應準備。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110130