印尼單日通報3.7萬例確診 死亡人數增加83人

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（中央社記者石秀娟雅加達8日專電）印尼今天通報約3.7萬例COVID-19新增確診，較昨天增加43%，新增83人死亡，昨天有82人不治。目前在治療或隔離中的人數約23.3萬人，其中有約8萬人在雅加達。

新增案例仍以雅加達的1萬817例最高，已是連續第6天單日超過1萬例，但較前幾天下降。爪哇省疫情持續升溫，西爪哇省今天增加到9042例，萬丹省5138例，東爪哇省3608例，中爪哇1419例，峇里島也增加到2425例，其餘地區低於600例。

印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）今天透過新聞稿指出，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責病床的占床率為23.86%，較昨天24.77%下降，醫院維持僅收中、重症及情況緊急患者的政策，可減低醫院7成的負擔。

在23.3萬例仍在治療或隔離的案例中，有約8萬例在雅加達，雅加達COVID-19專責病床的占床率為63%，加護病房占床率為34%。雅加達副省長阿瑪德（Ahmad Riza Patria）說，預計將增加約2萬張病床，以因應可能的需求。

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印尼政府防疫小組昨天宣布，爪哇島與峇里島的人流管制措施升到第3級，購物中心、餐飲業的容留人數為原本的60%，遊樂場等娛樂場所不超過35%，清真寺等祈禱場所則不超過50%，學校實體教學及工作場所的員工數也都受到限制。

印尼去年12月中出現COVID-19變異株Omicron首例，自當時至今累計因感染COVID-19（非都因Omicron變異株）的死亡人數為439人。席蒂指出，其中69%沒有完整接種疫苗，44%是年長者，42%有其他的疾病。（編輯：林憬屏）1110208