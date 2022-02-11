駐泰代表處捐贈200台製氧機 盼助泰國度過疫情

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）泰國COVID-19疫情自去年10月後逐漸趨緩，但受到變種病毒Omicron侵襲，近期確診數字又攀升，為了協助泰國對抗疫情，駐泰國代表處今天捐贈200台製氧機給泰國公共衛生部。

駐泰國代表處今天由副代表徐蔚民出席捐贈儀式，代表中華民國外交部將200台製氧機捐贈給泰國公共衛生部，公共衛生部由常務次長辦公室副主任蘇里婉（Suriwan Thaiprayoon）代表受贈。

徐蔚民致詞時表示，去年12月泰國因為Omicron疫情再起，所以政府決定捐贈製氧機給泰國，而且是泰國沒有的機型，製氧機約在1月中旬抵達泰國，已經捐贈給公共衛生部，由公共衛生部分配給轄下的醫療院所。

徐蔚民說，過去2年台灣在泰國的僑胞陸陸續續捐贈總價約1000萬泰銖的醫療物資給泰國的社區和醫療院所，台灣官方則捐贈140萬片口罩給泰國，加上這次捐贈的200台製氧機，希望協助泰國應對疫情，也希望藉由台泰共同努力讓疫情獲得控制。

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蘇里婉致詞時表示，感謝台灣捐贈製氧機還有其他各式醫療物資給泰國，過去2個月泰國開始學著與病毒共存，希望疫情能盡快趨緩。

泰國今天通報新增1萬5242個確診案例以及23人死亡，確診數字達到近4個月以來新高，也是泰國連續第7天單日確診數字破萬，累積至今共256萬1115個確診案例，其中242萬7335人康復、11萬1393人治療中以及2萬2387人死亡。（編輯：黃自強）1110211