網路浪漫實則拐錢 FBI：愛情詐騙案 長者慎入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山11日專電）情人節前夕，聯邦調查局舊金山分局發出警告，浪漫詐騙案的數量正在提升，手段通常是雙方在網上視訊聊天，取得信任後，誘騙受害者匯款或進行「投資」，年長者常成目標。

根據聯邦調查局（FBI）網路犯罪投訴中心的統計，舊金山分局2021年通報的浪漫詐騙案，累計受害人損失的金額超過6400萬美元（約新台幣17.8億元），比 2020年統計3500多萬美元（約新台幣9.8億元）的總詐騙金額又大幅上升1.8倍。

不只相關投訴案件增加，FBI的數字顯示，老年人最常成為網路浪漫陷阱的目標，統計這個族群的總損失金額高達1800萬美元（約新台幣5億元）。

「舊金山紀事報」今天報導，FBI 發言人波蘭（Caroline Polan）解釋，人們在約會網站、應用程式或社交媒體尋找浪漫伴侶，必須慎防被詐騙者利用，那類愛情詐騙的最終目的是「經濟剝削受害者」。

波蘭分析，詐騙者會一直關注受害者的社群媒體或約會網站上刊載的資訊，從而自我磨練浪漫的騙術技巧，之後透過電子郵件或簡訊與受害者深入對話，了解對方的生活、愛情觀和對未來的想法。

她說，騙子通常「驚人地」與受害者「心心相印」，無論是喜愛的書籍、音樂或庭院植栽等。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最近，FBI舊金山分局還發現，愛情詐騙者要求受害者匯款投資、交易加密貨幣的案件數增加。最終，當受害者不繼續匯錢時，詐騙的一方會停止雙方的溝通。

聯邦調查局警告，不該對「網友關係」的人進行匯款或投資，也不要向不熟或沒有信任基礎的人透露個人財務狀況、銀行帳戶或身份個資，更要對宣稱擁有「獨家投資機會」，聲聲催促「趕快行動匯款」的人保持謹慎態度。（編輯：高照芬）1110212