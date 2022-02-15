俄國16日恐入侵 烏克蘭總統籲出走企業家返國展團結

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天將美國警告俄羅斯可能入侵烏國的2月16日，宣布為全國團結日，呼籲國人那一天在建築物掛上烏國國旗、齊唱國歌。

路透和法新社報導，烏克蘭官員強調，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並不是預測16日那天會發生攻擊，而是回應外國媒體報導的懷疑論。部分西方媒體組織引述美國等地的官員說，16日是俄羅斯部隊準備攻擊的一天。

澤倫斯基今天在對全國談話時說：「有人告訴我們，2月16日將是（俄羅斯）入侵的日子。我們將以定為團結日（Unity Day），而我已經簽署了因應的相關法令。」

澤倫斯基也敦促近期離開烏克蘭的官員、政治人物、企業領導人，在24小時內回國，好在國家將面臨俄羅斯入侵的恐懼氣氛中，展現全國團結一心的氣勢。

澤倫斯基在影片中說：「在這樣的情況下，和我們、和全烏克蘭人民站在一起，是你們的責任。我建議你們在24小時內回到祖國，與烏克蘭的軍隊、外交、人民站在一起。」

烏克蘭媒體報導，在美、英等西方國家建議他們的國民儘速離開烏克蘭後，部分烏克蘭國會議員、大企業家已經在上個週末飛離該國。

澤倫斯基說：「回到你們人民與國家的身邊，那是諸位工廠與財富的來源。」

美國情報單位在向國際媒體的簡報中提到，俄羅斯部署在俄烏邊境的部隊，如今已足以發動有意義的攻擊。

情報單位的報告指出，攻擊可能在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天在克里姆林宮（Kremlin）結束一輪會談後的某個時間點展開。

美國官員表示，俄羅斯已在俄烏邊境集結超過13萬大軍。他們還說，俄國將先轟炸烏克蘭大城和國防崗哨，再派戰車長驅直入。

不過，澤倫斯基長久以來都說，儘管他相信俄羅斯在威脅他的國家，但立即攻擊的可能性被烏國西方盟友誇大。他說，西方盟國回應莫斯科對烏克蘭恐嚇手段之餘，種下了恐慌的種子。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110215