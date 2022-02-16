北約質疑俄撤軍真實性 烏克蘭總統：未見撤退跡象

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（中央社基輔16日綜合外電報導）俄羅斯宣稱，更多俄國部隊正在撤離烏克蘭周圍地區，但北大西洋公約組織敦促莫斯科當局拿出證據；烏克蘭總統澤倫斯基也在今天全國團結日表示，未看到任何俄軍撤退跡象。

烏克蘭國防部表示，其入口網站遭駭客發動前所未見的阻斷服務攻擊，昨天首次通報遭網攻，今天仍持續受到攻擊。基輔當局稱這波網攻不排除是俄羅斯的「骯髒小把戲」，莫斯科則予以否認。

俄羅斯國防部說，俄軍於靠近烏克蘭的南部與西部軍區結束軍演後，正在撤回基地，並公布影片稱顯示戰車和軍用車輛離開克里米亞半島。

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在為期兩天的北約防長會議一開始告訴記者：「俄羅斯是否撤軍仍有待觀察…我們看到的是他們增加軍隊數量，更多的部隊正在（往烏克蘭邊境）路上。」

克里姆林宮（Kremlin）稱北約評估錯誤。莫斯科駐愛爾蘭大使表示，俄羅斯西部的軍隊將在3到4週內回到原本駐地。

俄國去年11月起在烏克蘭北面、東面和南面集結大批兵力，包括在2014年從烏克蘭手中奪來的克里米亞半島，促使英美近來頻頻示警，俄國將要進攻烏克蘭。

諷刺西方國家示警為歇斯底里說法的俄羅斯昨天宣布，部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍部隊結束演習後，已開始返回基地。

與俄國較親近的中國則指控美國誇大戰爭威脅並製造緊張局勢。

軍事分析家指出，來自俄國遠東地區的部隊是否返回數千英里外的基地，會是俄軍是否撤退的一項關鍵指標，這些部隊被調來參加白俄羅斯境內本週的大型演習。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天說，仍有超過15萬俄軍在烏克蘭邊界附近集結，華府尚未確認俄軍有任何撤軍動作，而莫斯科入侵行動仍「很有可能」發生。

拜登一再警告，俄羅斯如果攻擊烏克蘭，就將付出高昂代價，西方將對俄國企業和從俄羅斯通到德國的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線祭出制裁。

不過，拜登也重申願意就軍備控制、透明措施和戰略穩定與俄羅斯對話。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也樂意展開談判。

克里姆林宮堅持，北約須保證永遠不會讓烏克蘭加入聯盟，並撤離已加入北約的東歐國家，實質劃分歐洲的影響力範圍。美國及其歐洲盟友拒絕相關要求。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天走訪西部時表示，他還未看到任何俄軍從烏國邊境附近陣地撤出的跡象。

澤倫斯基先前將美國警告俄羅斯可能入侵烏克蘭的2月16日，宣布為全國團結日（Unity Day），呼籲國人在建築物掛上烏克蘭國旗、齊唱國歌。

澤倫斯基說：「老實說，我們對所遇到的實際情況做出了反應，而我們還沒有看到任何撤軍，我們僅有聽說過。」

「我認為所有正常人都期待局勢緩和。至於威脅，我說過許多次，我們對任何威脅都持冷靜心態，因為我們記得這一切都不是從昨天開始的。這種情況已發生多年。」

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另外，俄國國會15日表決通過，要求蒲亭承認烏克蘭東部由親俄分離主義勢力控制的地區獨立。烏克蘭政府部隊持續在東部地區和叛亂勢力對戰，自2014年以來，這場衝突已造成1萬4000多人死亡。

克里姆林宮發言人培斯科夫說，蒲亭已「注意到」國會這一要求，但他也表示，這不符合旨在結束烏東衝突的明斯克協議（Minsk agreements）。此言似乎表明，蒲亭不會急於承認烏東分離主義地區，但仍可能將這一選項留作未來之用。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110216