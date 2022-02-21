更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期
國際

特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國衛報：瑞士信貸銀行資料外洩 有疑慮客戶巨額財富曝光
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張3/300

稱俄面臨攻擊威脅 美駐俄大使館要公民計劃撤離

2022/2/21 09:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）美國駐俄羅斯大使館今天以莫斯科、俄羅斯與烏克蘭邊境面臨攻擊威脅為由，敦促人在俄羅斯的美國公民做好撤離計畫，引來俄國外交部譴責。

美國駐俄羅斯大使館說：「在莫斯科和聖彼得堡（St. Petersburg）等主要城市地區，以及俄烏邊境緊張局勢加劇的地區，購物中心、火車站、地鐵站和其他公共場所都面臨受到攻擊的威脅。」

美國駐俄羅斯大使館說：「請檢視您的個人安全計畫，做好不依賴美國政府協助的撤離準備。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）質疑，美國是否已將俄國可能遭遇攻擊的相關訊息傳遞給俄羅斯。

沙卡洛娃說：「如果沒有，那麼要如何理解這一切？」

西方國家數週來不斷警告，俄羅斯可能計劃攻擊烏克蘭，並指控俄國正在兩國邊境集結成千上萬部隊。

在與烏克蘭接壤的俄羅斯邊境地區，地方當局近日宣布進入緊急狀態，在此同時，也有許多人從烏東地區撤離到俄國。

俄羅斯緊急事務當局今天表示，兩個親俄地區的分離主義領袖18日稱局勢緊張，要求婦女、兒童前往俄國，自此之後，已有超過5萬人入境俄羅斯。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110221

延伸閱讀
俄烏僵局將如何演變？專家分析3種可能狀況西方已備方案制裁俄對烏開戰 應對其他攻擊未定案CNN：俄列烏克蘭高官名單 入侵後即剷除
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀