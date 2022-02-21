俄烏危機威脅供應鏈 天然氣生產國峰會蒙陰影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈20日綜合外電報導）烏克蘭情勢緊張，引發歐洲對俄羅斯天然氣供應疑慮，天然氣主要供應國今天在卡達（Qatar）年度峰會展開議程，討論如何因應全世界對天然氣需求的大幅飆升。

法新社報導，有11個會員國的天然氣輸出國家論壇（Gas Exporting Countries Forum，GECF）今天展開年度大會，明天舉行部長級會議，22日召開國家領導人峰會。

天然氣輸出國家論壇會員國包括俄羅斯、卡達、伊朗、利比亞、阿爾及利亞和奈及利亞等，占全球已知天然氣儲量逾70%。這場會議展開的背景是烏克蘭控訴親俄叛軍在前線與政府軍發生「新的砲擊挑釁情事」。

由於歐洲對俄國將入侵烏克蘭的疑慮升高，天然氣價格已飆漲至2020年終交易價的近兩倍水準。

俄羅斯的天然氣供應在歐洲市場占40%，使得歐洲國家狂找其他替代供應源，大部分都看中澳洲、美國和卡達，但多數生產國表示，他們幾乎沒有多餘產能可彌補這落差。美澳兩國並不是天然氣輸出國家論壇成員。

論壇會員國將聚焦討論如何在中期增加生產。液化天然氣主要生產國卡達目前已著手一大計畫，希望在2027年之前增產50%。

所有生產國都必須大規模投資才能增加產能，但歐洲聯盟一直以來都反對合約一簽就長達10年或20年。

巴黎政治大學（Institute of Political Studies in Paris）教授布羅斯（Thierry Bros）表示，因為巨大投資需求，所有生產國都希望「營收最大化及天然氣商品的長期市場保證」。

倫敦國王學院（King's College London）安全專家克瑞格（Andreas Krieg）表示，卡達愈來愈積極尋求提升外交影響力，希望能居間協調，因此這次的會議也可能會討論到烏克蘭危機。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110221