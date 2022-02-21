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爭議聲中 衣索比亞尼羅河大壩開始發電

2022/2/21 13:43
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（中央社衣索比亞阿迪斯阿貝巴20日綜合外電報導）衣索比亞今天開始從青尼羅河（Blue Nile River）大壩發電，耗資數十億美元的爭議計畫邁入里程碑。

衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）在高層官員陪同下巡視發電廠，並在電子螢幕上按下一些按鈕，據官員說，這個動作是啟動發電。

這座衣索比亞文藝復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）可望成為非洲最大型的水力發電計畫，但2011年展開工事後，持續遭到下游國家埃及與蘇丹反對。

阿比形容今天的發展是「新時代的誕生」，他在推特說，「這對我們非洲和我們渴望合作的下游國家都是好消息」。

非洲人口第2大國衣索比亞認為此計畫攸關國家電氣化與發展，埃及與蘇丹卻擔心這座大壩會危害到他們使用尼羅河的重要水源。

阿比駁斥那些憂慮，「如大家所見，這水會在流動時產生能源，且會像之前流到蘇丹和埃及，並非如謠言所說，衣索比亞人和政府會阻絕水源，讓埃及與蘇丹無法使用」。

但埃及譴責今天大壩啟用，稱衣索比亞「持續違反」2015年針對此計畫的原則宣言。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110221

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