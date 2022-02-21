土耳其執政黨支持走跌 在野陣營加速整合卻有隱憂

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（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其近期民調顯示，執政黨支持度跌到30幾個百分點。在野陣營加速整合雖為大勢所趨，但能否協調出令人矚目的單一候選人挑戰政治強人、總統艾爾段，仍在未定之天。

獨立新聞網站Bianet報導，調研機構Optimar、GENAR、Turkey Report、AREA、Gezici的負責人18日上土耳其新聞網電視頻道（Haberturk TV）節目討論近期民調結果顯示，如果今天是投票日，執政的正義發展黨（AKP）得票率介於31.3%至37.6%之間。

AKP於2018年6月24日的上一次國會大選囊括42.56%選票，執政黨當前支持度走跌。

土耳其定2023年舉行總統和國會大選。經濟危機衝擊執政黨聲勢，AKP和總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）支持度出現江河日下趨勢。與此同時，在野陣營結盟共推單一總統候選人的態勢日趨明顯。

共和人民黨（CHP）基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）、好黨（Iyi Party）阿克謝納爾（Meral Aksener）、幸福黨（Felicity Party）卡拉莫拉奧盧（Temel Karamollaoglu）、民主黨（DP）烏伊薩爾（Gultekin Uysal）、民主躍進黨（DEVA）巴巴江（Ali Babacan）、未來黨（GP）達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）6位在野黨主席12日首度同框。

據報導，那場工作晚餐主要商討「恢復議會制」、何時宣布共同計畫，以及政府轉型路線圖、選後政治等議題。上述前4個政黨原已共組政治聯盟民族聯盟（Nation Alliance）。巴巴江和達夫托葛魯則是從AKP出走的艾爾段前重要盟友。民族聯盟擴大因此有跡可循。

在野陣營中的國會第3大黨、親庫德族的左翼人民民主黨（HDP）未出席上述聚會。

儘管不正式參與在野聯盟，HDP其實早已投入在野陣營的合縱連橫，其中又以2019年地方選舉時在重要城巿不提名自家候選人的策略最為明顯。

媒體以「安卡拉高峰會」稱12日那場聚會，6個在野黨強調，他們「決心」打造堅實、透明、公正的民主制度。

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，他們在聯合聲明中以「最嚴重政治和經濟危機」形容土耳其現狀，強調當前體制下「武斷且冥頑不靈的政府」無疑是導致此一危機最大因由。

2017年修憲公投通過AKP和盟黨民族行動黨（MHP）提出的18項憲法修正案，將議會內閣制改為總統制，使絕大部分權力掌握在總統手中，這個職務不再只是儀式性的。

艾爾段2018年6月在提前舉行的總統選舉中勝出，成為實行總統制後首任總統。他不僅是國家元首和政府領導人，還可繼續擔任政黨主席，有權任命副總統、部長和司法官員，也可不經過國會批准就頒布法令和宣布國家進入緊急狀態，並且可以解散國會。

外界批評如此「一人統治」大體上已經導致國會無用武之地、司法獨立蕩然無存，使得監管機構成為行政部門的棋子。

在野黨領袖們定28日揭示詳細計畫。他們12日聚會後在聯合聲明中強調：「為國家民族打造『土耳其的明天』，我們今天跨出了重大一步。」

然而，在野整合似已出現顯而易見的隱憂。

儘管外界認為，在野陣營由CHP黨籍伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）或安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）挑戰艾爾段的話，勝算最高，CHP黨魁基里達歐魯近日再度表達親自披掛上陣的抱負。

在路透社今天刊登的專訪中，基里達歐魯說：「5黨領導人宣布我是候選人的話，這當然是種榮幸。」他認為當前民調毫無重要性，強調伊瑪莫魯、亞瓦許會繼續做完兩大城巿巿長任期，彷彿已拍板兩位政治明星不可能代表在野陣營出馬角逐總統大位。

Al-Monitor在報導中指出，基里達歐魯12年黨魁任期中大部分時候是艾爾段的手下敗將，許多人認為如果由他出馬的話，可能會成為在野陣營一大敗筆。

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「人民的好感不是永遠的，也不是無限的。」安卡拉研究所（Ankara Institute）研究主任塞特（Osman Sert）說：「他們（指在野領袖）無法一直坐下來談，必須找出如何迎向選戰的共識。」他警告，在野陣營必須讓當前勢頭持續下去。

伊斯坦堡薩班哲大學（Sabanci University）政治學者艾森（Berk Esen）指出，如果在野勢力最終成功地恢復議會制，「我們才會把這段期間視為土耳其民主化歷程的轉捩點」。（編輯：林憬屏）1110221