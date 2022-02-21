歐美聚焦俄烏情勢 不忘氣候變遷戰役

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（中央社布魯塞爾/開羅21日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）成員國外長今天將要求歐盟外交代表波瑞爾，今年應加強因應氣候變遷。美國氣候特使凱瑞也呼籲各界在關注烏克蘭情勢的同時，別忘了處理氣候變遷危機。

全球近200個國家去年在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）上，同意趕在今年11月的COP27峰會前，設定更嚴格的減排目標。

科學家表示，若全球升溫幅度比工業化前的水準高出攝氏1.5度或2度以上，將引發災難性的氣候後果，為了加以阻止，這個10年必須更快速減排，現在的目標是彌合理想減排速度和各國承諾之間的鴻溝。

根據歐盟外交部長會議結論的草稿，成員國外長們今天將要求外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）加強從事氣候外交。

草稿寫道：「（外交事務）委員會邀請高級代表（波瑞爾）與執委會和歐盟成員國密切合作，以持續加強積極的氣候外交，並在COP27登場前與夥伴合作設定更有野心的目標。」

這段文句在公布前仍可能變動。

歐盟去年敲定數項氣候協議，包括與美國等國家以85億美元來幫助南非加速淘汰煤炭。這項協議被視為提供氣候資金給其他國家時的可能藍圖。

歐盟外長會議結論草稿表示，在COP27登場前，歐盟應該與其他高度仰賴燃煤發電或挖礦的國家，探索建立夥伴關係。

歐盟國家與歐洲議會（European Parliament）今年將磋商一系列新政策，以加速減少歐盟排放量，其中若干政策會在國際掀起波瀾，包括全球第一個「碳邊境稅」計畫，亦即要對出口至歐盟的汙染產品課徵排放稅。

這項計畫已使俄羅斯、中國等國家不安，不過歐盟表示，自行設定碳定價（carbon pricing）的國家可免於被課徵碳邊境稅。

另一方面，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天造訪埃及首都開羅（Cairo）時表示，現在各國都把注意力擺在俄國與烏克蘭，但氣候變遷構成的安全威脅也需要各界加速行動。

埃及將於11月主辦COP27氣候會議，凱瑞表示，今年的任務是讓更多國家設定雄心勃勃的氣候目標，以及履行格拉斯哥COP26許下的承諾。

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）與凱瑞宣布，埃及與美國已成立工作小組，來替COP27設定優先議題，以及支援埃及能源轉型。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110221