易普索調查：全球75%民眾盼禁用一次性塑膠製品

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）易普索集團今天公布的民調顯示，全球有3/4受訪者希望儘快禁用一次性塑膠製品。與此同時，聯合國會員國正準備就一項全球性條約展開磋商，以遏制日益惡化的塑膠汙染。

根據易普索集團（Ipsos）對28個國家和地區超過2萬人的調查結果，自2019年來，呼籲禁用一次性塑膠製品的受訪者比例從71%上升至75%；傾向使用較少塑膠包裝產品者的比例則從75%上升到82%。

聯合國環境規劃署（UNEP）本月28日將在肯亞首都奈洛比舉行全球減塑會議，多國代表將尋求推動制訂雄心勃勃的限塑條約，這項協議被譽為自2015年巴黎氣候協定以來的最重要環境協議。環保運動人士說，這項民調結果向與會政府傳遞了明確的訊息。

環保團體世界自然基金會（WWF）總幹事藍柏堤尼（Marco Lambertini）說：「全球受訪者已經明確表達了他們的觀點。各國政府現在有責任和機會採納一項全球限塑條約…這樣我們就能解決塑膠汙染問題。」

近90%受訪者表示，他們支持制訂條約，但這類協議是否將側重於資源回收或採取較激進的措施，比如限制一次性塑膠製品的生產和使用，仍有待觀察。

路透社上週報導，大型石化業者正在擬訂策略，企圖說服與會者拒絕任何限制生產塑膠製品的協議；塑膠是由石油和天然氣製成，是其主要收入來源。

根據世界自然基金會本月發布的研究報告，假如聯合國無法就遏止塑膠汙染的協議達成共識，未來數十年將出現廣泛的生態破壞，讓一些海洋物種面臨絕種風險，並破壞珊瑚礁和紅樹林等敏感生態系統。

敲定任何條約可能都須耗費至少兩年，但無論在2月28日至3月2日的奈洛比會議取得何種共識，都是達成任何協議的關鍵要素。

根據調查，最支持禁用一次性塑膠製品的是哥倫比亞、墨西哥和印度等開發中國家，這些開發中國家在塑膠垃圾危機中首當其衝。

易普索民調也顯示，全球85%受訪者希望製造商和零售商負責減少、重複使用和回收塑膠包裝，高於先前調查的80%。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110222