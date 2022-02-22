俄承認烏東分離主義地區 外長仍將與美國務卿會談

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）就在俄羅斯總統蒲亭下令軍隊進入烏克蘭兩個分離主義地區後，俄國外交部今天表示，外長拉夫羅夫仍準備與美國國務卿布林肯進行會談。

法新社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）發表聲明說：「即使在最困難的時刻…我們仍表明：我們已準備好進行談判。」

沙卡洛娃接受YouTube節目「索洛維也夫直播」（Soloviev Live）訪問時表示：「我們一向支持尋求外交管道。」

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天曾表示，他預計24日與布林肯（Antony Blinken）在日內瓦會晤討論烏克蘭升溫局勢。

蒲亭（Vladimir Putin）正式宣告承認兩個烏東分離主義分子控制地區的獨立地位和主權後，引發國際譴責及美國和歐盟揚言祭出制裁手段。

蒲亭在國營電視台發表談話表示：「我認為，有必要做出一個已經拖了很久的決定，即立即承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）獨立和主權。」（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110222