俄出兵烏東維和 美：未構成進一步入侵行動

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國拜登政府官員今天表示，俄羅斯總統蒲亭派兵進入烏克蘭東部分離主義地區執行所謂維和任務，並不構成進一步入侵；但白宮仍認為，俄國隨時可能全面入侵烏克蘭。

蒲亭（Vladimir Putin）今天承認烏克蘭東部2個分離主義地區是獨立國家，並下令俄軍進入當地執行維和行動，使得俄國與西方在烏克蘭問題上的對峙加劇。

在蒲亭宣布消息後，白宮也宣布禁止美國個人及企業對這2個烏克蘭分離主義地區進行投資；拜登政府官員還對記者表示，美方明天將公布更多制裁措施。不過這些措施，與華府承諾會在俄羅斯入侵烏克蘭時與盟邦聯手實施的更廣泛制裁，並不相關。

一名白宮官員告訴路透社，俄羅斯派兵進入烏東分離主義地區並非新行動，與過去做法並無太大區別，這就是為何沒有引發更廣泛制裁的原因。

這名官員說：「這不構成進一步侵略，因為這是他們原本就已經占領的地區。」

這名官員透過視訊告訴記者，俄羅斯派兵前往烏克蘭東部的頓巴斯（Donbass）地區並不是新鮮事。

他說：「俄羅斯部隊進入頓巴斯，本身並不是一個新的舉動。俄羅斯過去8年一直在頓巴斯有派兵，...現在他們決定更公然、更公開這麼做。」

這名官員還表示，美國將繼續尋求外交談判，直到或除非俄羅斯入侵烏克蘭。（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）1110222