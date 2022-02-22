談俄烏危機 王毅：應尊重「任何國家」安全關切

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（中央社台北22日電）中國外交部長王毅今天和美國國務卿布林肯通話。在烏克蘭危機上，王毅較之前模糊地附和俄羅斯反對北約東擴的立場；就中美關係，王毅則批評美國的印太戰略報告將台灣納入區域戰略規劃。

在朝鮮半島核議題方面，王毅則指問題核心是美國和北韓間的問題，主張雙方直接對話。

中國外交部網站今天午間先發布國務委員兼外交部長王毅和布林肯（Antony Blinken）通話討論中美關係的內容，稍晚又再發布兩人討論烏克蘭危機、朝鮮半島議題的談話。

在烏克蘭危機方面，王毅表示，中國關注烏克蘭局勢演變，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫的，「任何國家的合理安全關切都應得到尊重」，聯合國憲章宗旨和原則應得到維護。

回看王毅之前的表態，他在19日透過視訊出席第58屆慕尼黑安全會議時說的是，「俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視」。

烏克蘭危機的遠因是俄羅斯反對北大西洋公約組織（NATO）東擴，這令俄羅斯芒刺在背。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在北京冬奧開幕前赴北京會見中國國家主席習近平，會後兩國發布聯合聲明，其中提到反對北約東擴。

王毅又指烏克蘭問題演變至今，和「新明斯克協議」遲遲未能有效執行密切相關，而中國將繼續依照事件是非曲直和各方接觸。

「烏克蘭局勢正趨於惡化」，王毅表示，中國再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，透過對話談判緩和事態，化解分歧。

在討論中美關係部分，王毅直指美國近期推出的「新版『印太戰略』」，公開把中國列為區域首要挑戰，還試圖把「以台制華」納入美國區域戰略，「明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號」。

美國白宮當地時間11日公布印太戰略報告，提到美國將和區域內外夥伴共同維護台海和平穩定，包括支持台灣的自我防衛能力。

王毅強調，中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。並指美國一些官員鼓吹對中國進行長期的「激烈競爭」，可能演變成中美全面對抗。

他要求美國以實際行動體現總統拜登（Joe Biden）作出的一系列承諾，「不能說一套做一套」。

王毅指出，再過幾天是中美第一個聯合公報「上海公報」發表50週年，公報精神對當今中美關係仍有很強的現實意義，盼美國重溫中美破冰初心，回歸對中國理性務實的認知，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

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在朝鮮半島議題方面，王毅則指，朝鮮半島核議題的核心是美國和北韓間的問題，美國應重視北韓正當合理關切，採有實質意義的行動，「中方主張美朝（北韓）直接對話」，並將一如既往為促進朝鮮半島核問題的解決發揮建設性作用。

俄羅斯總統蒲亭21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國：頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）的獨立實體地位，隨後派俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，讓烏克蘭危機再升級。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110222