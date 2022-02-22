泰國盼促進投資 擬推3類外籍富人免個人所得稅

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國希望吸引外籍富有人士赴泰定居，促進經濟發展，內閣會議今天通過財政部提案，讓富有或具專業技術的3種類型外籍人士免繳個人所得稅，藉此刺激國內消費和投資。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創泰國經濟，泰國政府希望吸引富有外籍人士定居泰國，促進國內消費，內閣會議1月已通過內政部提案，內政部將提出長期居留簽證（LTR）新規定，外籍人士一次可申請5年居留簽證，每次更新可延長5年，每年需花費1萬泰銖（約新台幣8600元）更新。

這項措施預計吸引4類族群包括富有人士、富有退休人士、可以在泰國遠距工作的專業人士及高技術專業人士。

泰國內閣今天加碼通過財政部提案，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，財政部長亞空（Arkhom Termpittayapaisith）指出，3種類型的外國人可以免繳個人所得稅，包括富有人士、富有退休人士和可以在泰國遠距工作的專業人士。

富有人士必須在泰國政府債券、房地產或是其他形式的直接投資達到50萬美元，過去2年至少要有8萬美元收入，且有100萬美元的資產。

富有退休人士必須超過50歲，年收入達到4萬美元，並在政府債券或房地產投資超過25萬美元。

可以在泰國遠距工作的人士必須年收入達4萬美元，擁有碩士以上學歷或是擁有智慧財產相關權利，以及5年以上學術研究經歷。

亞空表示，富有和有專業技術的外國人可以刺激國內投資和消費，擴大個人所得稅稅基，增進國家競爭力，預計可以吸引100萬外國人赴泰定居。

總理府副發言人黛蘇麗（Traisulee Traisoranakul）表示，根據財政部報告，這3個族群的外國人免除個人所得稅不會影響國家稅收，因為他們現在在泰國沒有繳稅。（編輯：林憬屏）1110222