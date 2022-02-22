日本舉行「竹島日」紀念典禮 韓國提出嚴正抗議

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本島根縣將2月22日訂為竹島日，今天舉行竹島日紀念典禮。韓國主張擁有此島（稱獨島）主權，對於日本舉辦這項典禮，已透過外交管道抗議。

日本放送協會（NHK）報導，島根縣制訂條例將明治時代西元1905年把竹島納入管轄的2月22日這一天訂為竹島日。今天在島根縣松江市舉行竹島日紀念典禮，本屆典禮是第17屆。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的影響，島根縣全境實施「防止蔓延等重點措施」，因此典禮首度未開放一般民眾參加，規模約是往年的1/5。

島根縣知事丸山達也在典禮上表示，竹島是日本固有的領土，領土問題是國與國之間的問題，強烈要求政府透過外交談判解決。丸山還表示，期待竹島日紀念典禮由中央政府舉辦。

日本政府今年派內閣府政務官小寺裕雄出席竹島日典禮，這是日本政府連續10年未派政務官出席，而非派閣僚出席。

小寺致詞時說：「日本絕對不容許韓國毫無國際法上的根據就不法占據竹島，日本希望根據國際法和平解決紛爭，將以寸步不讓的堅毅態度持續傳達日本的立場。」

眾議院議長細田博之的選區是島根縣，去年11月當上眾議院議長，今天竹島日典禮，他因須出席眾議院院會，因此以預錄的錄影帶致詞。他表示，二戰後，島根縣民的宿願就是日本固有領土竹島能早日收回，縣民可自由往來。他還說：「經過日韓兩國政府協商，日本和平的收回竹島是政府的重大課題。今後我會努力做。」

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天下午在例行記者會上說：「不論是對照歷史事實或國際法，竹島顯然是我國固有領土，政府持續主張我國的立場，期待和平解決竹島問題，將不斷的研議有效的對策。」

松野表示，人民熱烈討論及國際社會的理解將是很大的助力，今後將對海內外發出有關竹島的正確資訊，同時一定要喚起國內民眾的關心。將持續以「領土・主權展示館」為據點，努力讓年輕人關注此議題。

對於日本今天舉行竹島日典禮一事，主張這座島嶼（韓國稱獨島）主權的韓國政府發表外交部發言人聲明指出，強烈抗議日本反覆做出無謂的挑釁，嚴重要求日本儘速廢除這項活動。

聲明還說，這座島嶼不論是歷史上、地理上、國際法上，都是韓國固有領土，日本政府應立即撤銷不當的主張，以謙虛的態度正視歷史。

韓國外交部亞太局長李相烈召喚日本駐韓大使館總括公使熊谷直樹，對日本提出抗議。對此，熊谷反駁說：「鑑於有關竹島的日本的立場，日本完全不能接受韓方的抗議。」（編輯：黃自強）1110222