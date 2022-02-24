俄羅斯武攻烏克蘭 日本譴責動搖國際秩序

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動後，日本政府緊急召開國家安全保障會議。首相岸田文雄會後對媒體表示，強烈譴責俄羅斯動搖國際秩序的行為。

日本參議院預算委員會今天進行新年度預算案審議，包括首相岸田文雄及所有閣僚出席，但下午2時20分許暫停審議。

下午3時許，岸田在首相官邸（行政中心）召開國家安全保障會議（國安會），外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫、經濟產業大臣萩生田光一等出席。

國家安全保障會議結束後，岸田對媒體表示，已下指示盡可能保護住在烏克蘭的日僑人身安全，同時，政府內部將持續蒐集相關的詳細資訊並努力掌握相關局勢。

岸田強調，俄羅斯的侵略是在動搖國際秩序不允許以力量片面改變現狀的行為，日本強烈譴責，同時將與以美國為首的國際社會聯手，迅速因應。

被媒體問及經濟產業大臣萩生田光一也出席這場國家安全保障會議，會中是否談及進一步制裁（俄羅斯）一事時，岸田僅答說，會觀察相關各國的狀況，進行意見溝通、聯絡。有關今後的因應之道，將具體研議。

俄羅斯開始對烏克蘭展開軍事行動，日本政府除了召開國安會之外，今天下午2時30左右，日本首相官邸危機管理中心的官邸聯絡室升級為官邸對策室，蒐集相關資訊。（編輯：林憬屏）1110224