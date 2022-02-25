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俄羅斯開戰 美學者：中國選邊將付出代價

2022/2/25 08:43
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（中央社記者周世惠舊金山24日專電）俄羅斯對烏克蘭開戰，美國學者費根葆指出，中國也面臨矛盾的選擇，不管向莫斯科靠攏或決裂，中國都將付出代價。

費根葆（Evan A. Feigenbaum）是卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）副主席，專精於亞洲研究。他今天發表專文指出，俄羅斯入侵烏克蘭將考驗中國的政策演變、戰術定位和戰略選擇。

費根葆指出，北京正在追求3個目標保住平衡態勢，包括與俄羅斯維持戰略夥伴、長期堅持「領土完整」和「不干涉內政」外交政策，又希望把歐盟和美國對中國的制裁傷害減到最低。

針對俄羅斯與烏克蘭危機，費根葆認為，北京無法調和這3個相互競爭的目標，幾乎可以肯定中國會以強權政治和現實考量為優先。

在國際關係上，中國與俄羅斯都反對以美國為首的聯盟，並對1990年代北約干預巴爾幹半島的美國外交政策深感不安。

然而，俄羅斯開戰的行徑與中國經常宣稱的「尊重主權與領土完整」、「互不干涉內政」等信念相反。費根葆表示，現在中國的政策明顯傾向莫斯科，已等同是北京的表態。

從歷史分析，自2008年俄羅斯入侵喬治亞和曾被莫斯科視為獨立的阿布哈茲 （Abkhazia）和南奧賽提亞 （South Ossetia），中國的政策風向開始改變。

6年後當俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）時，北京向莫斯科靠攏，但中國為了保持其彈性，在聯合國的重要決議案投票時棄權，避免公開挺俄羅斯。

費根葆說，北京此時正在部署支持俄羅斯的行動。值得注意的是，中國外交部發言人華春瑩日前的發言，試圖把俄羅斯開戰的矛頭移轉到美國政策、稱美國為「罪魁禍首」。

費根葆認為，前中共領導人毛澤東和現任中國國家主席習近平都以「矛盾」來確保戰略優勢和戰術的靈活性，但這次俄羅斯和烏克蘭的危機，中國難以「矛盾」取得平衡。

「向莫斯科靠攏、或與莫斯科決裂，中國都將付出代價。」費根葆說，中國無可避免必須做出選擇，其選擇也將影響未來10年中國的外交政策。（編輯：周永捷）1110225

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