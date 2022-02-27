洛杉磯示威反對俄羅斯侵略 烏克蘭人：為自由而戰
（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）俄羅斯軍事入侵烏克蘭引發全球關注。今天在美國洛杉磯有數百人走上街頭示威，一名在美工作的烏克蘭人說：「烏克蘭人非常堅強，所有人已經準備好為自由而戰」。
洛杉磯市中心今天數百人聚集在商業大樓林立的十字路口，四個角落都站滿群眾，手拿標語與黃藍色的烏克蘭國旗。
綠燈一亮，群眾走上斑馬線向往來的車輛表達訴求，要求俄羅斯停止戰爭，呼籲美國加強制裁。不少標語將俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）比擬為納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。
路過駕駛按喇叭以示支持，鳴笛不絕於耳，示威持續好幾個小時。烏克蘭出生長大，在美國留學工作的安德瑞（Andre）帶著妻小一起參與遊行。
安德瑞每天與父母親友電話聯繫，時時刻刻關心烏克蘭情勢，他說：「氣氛還不錯，烏克蘭人非常堅強，所有人團結在一起，做好準備支持自己的國家，為了自由而奮鬥。」
他說，就像是烏克蘭國歌唱的「為了我們的自由，我們將會奉獻我們的靈魂與全心」。
安德瑞與美國籍妻子茱莉（Julie）都穿著足球衣。安德瑞過去在烏克蘭效力足球隊，身上穿的是隊友送的國家隊戰袍。全家人今天出來遊行，呼籲美國人向選區的民意代表、國會議員表達，希望美國加強對俄羅斯的制裁。
在美30多年的台裔工程師邱偉敏（Brian Chiu）參與遊行，理由是「今天發生在烏克蘭的情形，可能發生在台灣，這些獨裁國家一旦強大，就能輕易攻擊周圍的小國」。
舉著英文標語寫著「台灣與烏克蘭站在一起」，邱偉敏認為面對少數的獨裁政權，眾多民主國家應展現團結，世界才能享有和平。邱偉敏表示，相對於烏克蘭地勢平坦，台灣擁有天然的地理屏障，自我防衛能力較高。
他說：「烏克蘭情勢，中國正在密切關注，台灣人也非常關心。我認為我們應該站穩腳步，不要因為壓力而退縮。中國常在選舉期間影響台灣的輿論風向。但我想台灣人很聰明，能選出最好的領導人代表台灣發聲。」
台灣內部常因對中國關係而意見分歧，邱偉敏表示：「人人都想要和平，台灣已經是一個獨立的國家，不需要挑釁中國。我們要看清楚，挑起戰端的是中國、是俄羅斯，它們都是沒有法治的獨裁國家。台灣就跟烏克蘭一樣有權存在這個世界上。」
年輕世代的烏克蘭裔美國人艾莉莎（Alyssa）、麥欣（Mekzine）戴著烏克蘭傳統的花朵頭飾、身上穿著傳統服飾，雖然年僅20多歲，在美國出生長大，但看到電視新聞畫面感到非常難過、為此落淚。
兩位年輕人向中央社說明烏克蘭歷史。艾莉莎說，過去在蘇聯時代，烏克蘭與俄羅斯是在一起的，但蘇聯解體之後，烏克蘭就成為一個主權國家。麥欣說，烏克蘭是烏克蘭，俄羅斯是俄羅斯，為什麼要強迫別人在一起。
出身烏克蘭基輔的波利雅思尼（Michael Balyasny）在洛杉磯任職於線上活動平台Hopin，他每天與人在烏克蘭分公司的40多名同事聯繫。他與妻子、小孩參與遊行，呼籲世界認識烏克蘭情勢，共同面對沒有人性的戰爭罪行。
波利雅思尼說：「全世界現在認識蒲亭的真面目，希望更多人支持烏克蘭，因為這一個國家正為了全世界而戰，他們為了民主而戰，為了自由而戰。如果他們放棄了，那麼世界上將不再有烏克蘭的存在。」
因為烏克蘭，很多美國人因此知道台灣。波利雅思尼說，在美國的新聞分析談到烏克蘭，也會提到台灣的處境，兩國同樣每天生活在威脅之下、同樣為了民主自由而奮鬥。西方世界為烏克蘭危機的反應也跟台灣息息相關，烏克蘭與台灣應該互相支持。
示威群眾年齡層廣，有年長的銀髮族、有剛會走路的幼童，也有10多歲的中學生自製海報。韓裔青少年雷依納（Reina）與烏克蘭友人伏拉達（Vlada）受訪時說，他們看了電視新聞上情形，覺得很可怕，希望為了烏克蘭受苦的人們站出來發聲。(編輯:韋樞)1110227
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