洛杉磯示威反對俄羅斯侵略 烏克蘭人：為自由而戰

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（中央社記者林宏翰洛杉磯26日專電）俄羅斯軍事入侵烏克蘭引發全球關注。今天在美國洛杉磯有數百人走上街頭示威，一名在美工作的烏克蘭人說：「烏克蘭人非常堅強，所有人已經準備好為自由而戰」。

洛杉磯市中心今天數百人聚集在商業大樓林立的十字路口，四個角落都站滿群眾，手拿標語與黃藍色的烏克蘭國旗。

綠燈一亮，群眾走上斑馬線向往來的車輛表達訴求，要求俄羅斯停止戰爭，呼籲美國加強制裁。不少標語將俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）比擬為納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。

路過駕駛按喇叭以示支持，鳴笛不絕於耳，示威持續好幾個小時。烏克蘭出生長大，在美國留學工作的安德瑞（Andre）帶著妻小一起參與遊行。

安德瑞每天與父母親友電話聯繫，時時刻刻關心烏克蘭情勢，他說：「氣氛還不錯，烏克蘭人非常堅強，所有人團結在一起，做好準備支持自己的國家，為了自由而奮鬥。」

他說，就像是烏克蘭國歌唱的「為了我們的自由，我們將會奉獻我們的靈魂與全心」。

安德瑞與美國籍妻子茱莉（Julie）都穿著足球衣。安德瑞過去在烏克蘭效力足球隊，身上穿的是隊友送的國家隊戰袍。全家人今天出來遊行，呼籲美國人向選區的民意代表、國會議員表達，希望美國加強對俄羅斯的制裁。

在美30多年的台裔工程師邱偉敏（Brian Chiu）參與遊行，理由是「今天發生在烏克蘭的情形，可能發生在台灣，這些獨裁國家一旦強大，就能輕易攻擊周圍的小國」。

舉著英文標語寫著「台灣與烏克蘭站在一起」，邱偉敏認為面對少數的獨裁政權，眾多民主國家應展現團結，世界才能享有和平。邱偉敏表示，相對於烏克蘭地勢平坦，台灣擁有天然的地理屏障，自我防衛能力較高。

他說：「烏克蘭情勢，中國正在密切關注，台灣人也非常關心。我認為我們應該站穩腳步，不要因為壓力而退縮。中國常在選舉期間影響台灣的輿論風向。但我想台灣人很聰明，能選出最好的領導人代表台灣發聲。」

台灣內部常因對中國關係而意見分歧，邱偉敏表示：「人人都想要和平，台灣已經是一個獨立的國家，不需要挑釁中國。我們要看清楚，挑起戰端的是中國、是俄羅斯，它們都是沒有法治的獨裁國家。台灣就跟烏克蘭一樣有權存在這個世界上。」

年輕世代的烏克蘭裔美國人艾莉莎（Alyssa）、麥欣（Mekzine）戴著烏克蘭傳統的花朵頭飾、身上穿著傳統服飾，雖然年僅20多歲，在美國出生長大，但看到電視新聞畫面感到非常難過、為此落淚。

兩位年輕人向中央社說明烏克蘭歷史。艾莉莎說，過去在蘇聯時代，烏克蘭與俄羅斯是在一起的，但蘇聯解體之後，烏克蘭就成為一個主權國家。麥欣說，烏克蘭是烏克蘭，俄羅斯是俄羅斯，為什麼要強迫別人在一起。

出身烏克蘭基輔的波利雅思尼（Michael Balyasny）在洛杉磯任職於線上活動平台Hopin，他每天與人在烏克蘭分公司的40多名同事聯繫。他與妻子、小孩參與遊行，呼籲世界認識烏克蘭情勢，共同面對沒有人性的戰爭罪行。

波利雅思尼說：「全世界現在認識蒲亭的真面目，希望更多人支持烏克蘭，因為這一個國家正為了全世界而戰，他們為了民主而戰，為了自由而戰。如果他們放棄了，那麼世界上將不再有烏克蘭的存在。」

因為烏克蘭，很多美國人因此知道台灣。波利雅思尼說，在美國的新聞分析談到烏克蘭，也會提到台灣的處境，兩國同樣每天生活在威脅之下、同樣為了民主自由而奮鬥。西方世界為烏克蘭危機的反應也跟台灣息息相關，烏克蘭與台灣應該互相支持。

示威群眾年齡層廣，有年長的銀髮族、有剛會走路的幼童，也有10多歲的中學生自製海報。韓裔青少年雷依納（Reina）與烏克蘭友人伏拉達（Vlada）受訪時說，他們看了電視新聞上情形，覺得很可怕，希望為了烏克蘭受苦的人們站出來發聲。(編輯:韋樞)1110227

美國洛杉磯26日出現示威群眾，用烏克蘭國旗的藍、黃配色表達支持，標語把俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）比擬為納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日

在洛杉磯出生長大的兩名烏克蘭裔年輕人戴著烏克蘭傳統的花朵頭飾，參與示威聲援烏克蘭，表達「俄羅斯是俄羅斯，烏克蘭是烏克蘭，為什麼要強迫別人在一起」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日

美國洛杉磯26日出現示威人潮，群眾手持烏克蘭國旗，呼籲世界各國阻止俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日

在美30多年的台裔工程師邱偉敏（Brian Chiu）26日參與示威，持標語「台灣與烏克蘭站在一起」。他認為民主國家必須團結，才能阻止少數獨裁國家的侵略。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日

美國洛杉磯26日出現示威群眾，展開巨幅烏克蘭國旗，譴責俄羅斯武力入侵，標語把俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）比擬為納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日

美國洛杉磯26日出現示威群眾，聚集在繁忙的十字路口拿著標語旗幟聲援烏克蘭，譴責俄羅斯武力入侵。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日

美國洛杉磯26日出現示威群眾，站在街邊聲援烏克蘭，有人在車上拿著烏克蘭國旗，與街道旁的群眾相互打氣。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日

美國洛杉磯26日出現示威群眾，展開巨幅烏克蘭國旗，譴責俄羅斯武力入侵，民眾手持標語寫著「蒲亭幫全世界一個忙，去除你自己身上的納粹思想」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月27日