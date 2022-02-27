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教宗掛心烏克蘭 致電澤倫斯基表深切之痛

2022/2/27 18:18
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（中央社羅馬26日綜合外電報導）基輔駐教廷大使館表示，教宗方濟各（Pope Francis）今天透過電話，向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達他對俄羅斯入侵烏克蘭造成「悲慘事件的深切之痛」。

基輔駐教廷大使館在推特（Twitter）寫道：「今天，教宗方濟各與澤倫斯基總統通了電話。教宗對我國發生的悲慘事件表達最深切的痛苦。」教廷也證實了方濟各與澤倫斯基通話。

澤倫斯基並發推文感謝方濟各「為烏克蘭的和平和停火祈禱，烏克蘭人民感受到了教宗的精神支持」。

方濟各25日用俄羅斯語等數種語言發布推文，譴責所有戰爭都是「可恥屈服」於邪惡力量，「每場戰爭都讓我們的世界變得比之前更糟。戰爭是政治與人類的挫敗」。

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同日，85歲的方濟各前往俄羅斯駐教廷大使館，就俄國入侵烏克蘭一事表達關切；過去，教宗都以召見外國大使方式轉達訊息，教宗親赴外國使館前所未見地打破外交儀節慣例。

此外，方濟各25日也致電烏克蘭天主教希臘禮大總主教謝夫楚克（Sviatoslav Shevchuk），告知對方會「盡所能」提供幫助。俄羅斯24日揮軍入侵烏克蘭，謝夫楚克矢言不離開基輔，並開放其主教堂地下室供民眾避難。（譯者：張璦/核稿：楊昭彥）1110227

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