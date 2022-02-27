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德總理稱對俄制裁已見效 歐盟稍晚將第3度出手

2022/2/27 20:58
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（中央社柏林27日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭後，西方盟邦出重拳制裁俄國已經見效。歐洲聯盟成員國外長稍晚另將通過對俄國的第3輪制裁。

法新社報導，蕭茲表示：「過去這一週，俄國股市跌幅已超過30%，這顯示我們的制裁正在奏效。…我們保留實施進一步制裁的權利。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天則說，德國及其西方盟邦應維持住制裁動力，因為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）心裡有長期計畫。

貝爾伯克在德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）的特別會議上表示：「蒲亭背信棄義的遊戲是長期的，所以我們的制裁也應當如此。我們必須確保動力不會在3個月內耗盡。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則透過推特（Twitter）寫道，歐盟成員國外長將在今天稍晚的視訊會議中，通過對俄國的第3輪制裁，其中將包括把若干俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

除了制裁，蕭茲今天也在德國國會特別會議上說，隨著俄國入侵烏克蘭，全世界已處在一個「新時代」，西方盟邦正面臨一項問題：他們能否集結足夠力量來限制俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）這類「戰爭販子」。

蕭茲還說，他對於與俄國談判仍抱持開放態度，但警告莫斯科必須準備好進行「真正的對話」。

俄國侵略烏克蘭也促使歐洲最大經濟體德國改變原有軍事政策。蕭茲提到，德國今年將挹注1000億歐元（新台幣約3兆1500億元）於軍事裝備，而且每年的國防投資將達國內生產毛額（GDP）的2%以上。

蕭茲說，「我們將設立聯邦國防軍（Bundeswehr）特別基金」，相關預算將用於投資和軍備計畫。他還說應該把這項基金寫入憲法。

俄羅斯24日進攻烏克蘭幾小時後，德國陸軍參謀長梅茲（Alfons Mais）不尋常地公開宣洩對德國長期輕忽軍事戰備的不滿，並指出德國軍方協助應對的能力有限。德國前國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）也坦言當局犯了「歷史錯誤」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110227

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