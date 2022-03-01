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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭133/300

殼牌跟隨BP腳步 退出俄國合資企業放棄參與北溪2號

2022/3/1 10:31（3/1 11:13 更新）
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殼牌石油公司（Shell）宣布，將脫手與俄羅斯天然氣工業公司及相關實體合資企業的股權。（圖取自facebook.com/Shell）
殼牌石油公司（Shell）宣布，將脫手與俄羅斯天然氣工業公司及相關實體合資企業的股權。（圖取自facebook.com/Shell）
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）隨著俄烏局勢惡化，殼牌石油公司（Shell）今天宣布，將脫手與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）及相關實體合資企業的股權，包括液化天然氣設施「薩哈林2號」。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美相繼祭出制裁，石油巨頭殼牌的競爭對手英國石油公司（BP）昨天出脫俄羅斯石油公司（Rosneft）19.75%持股，此舉恐使BP損失超過250億美元。此外，挪威能源巨頭Equinor也計劃退出所有在俄羅斯的合資企業。

殼牌在聲明中表示，將退出液化天然氣設施「薩哈林2號」（Sakhalin 2 LNG）27.5%的股份。薩哈林2號由持股50%的Gazprom負責營運。

殼牌表示，退出俄羅斯合資企業的決定將導致公司減值。截至2021年底，殼牌在這些俄羅斯合資企業中持有約30億美元的非流動資產。

殼牌執行長范柏登（Ben van Beurden）在聲明中說：「威脅歐洲安全、毫無意義的軍事侵略行為造成烏克蘭人命損失，我們對此感到震驚和遺憾。」

殼牌也計劃放棄參與「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）融資，這條穿越波羅的海（Baltic Sea）的管線連接俄羅斯與德國，而德國上週已中止北溪2號的審核程序。

殼牌也將出脫與Gazprom另一家合資企業Salym石油開發公司（Salym Petroleum Development）的50%持股。

Salym石油開發公司與薩哈林2號2021年共同為殼牌的淨收益貢獻了7億美元。

兩名BP消息人士告訴路透社，在俄羅斯上週首度轟炸烏克蘭首都基輔幾個小時後，BP執行長盧尼（Bernard Looney）2月24日與他的領導團隊召開緊急會議。

消息人士表示，盧尼在未經報導的那次會議中明確表示，公司對俄羅斯石油公司的投資已經站不住腳。

一名BP內部人士說：「我們只能做出一個決定。退出是唯一可行的方式。」

挪威能源公司Equinor今天稍早也表示，將開始退出在俄羅斯的合資企業。

英國跨國銀行匯豐銀行（HSBC）和全球最大飛機租賃商AerCap等西方企業表示，隨著西方政府加強對莫斯科經濟制裁，他們計劃退出在俄羅斯的業務。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110301

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